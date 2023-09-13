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【黑客入侵】創科及工業局指示數碼港循3方面善後　孫東：香港整體資訊保安不錯

社會 15:20 2023/09/13

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（資料圖片）

數碼港月前遭受黑客入侵，大量個人資料因此外洩，創新科技及工業局局長孫東今日（13日）出席活動時回應事件，稱已指示數碼港要堵塞漏洞、為受影響人士提供協助、並建議數碼港適時向公眾披露更多的信息。被問及事件會否影響香港形象？他回應指，香港總體上的資訊保安水平是不錯的。

創新科技及工業局局長孫東今日主動回應數碼港事件，他表示，​昨天已與數碼港的主席和行政總裁進行多次交流，除了聽取他們的匯報外，亦指示數碼港要做好三件事：

  • 全面提升對網絡系統及敏感數據文件的保護措施，堵塞各種漏洞，避免同類事情再次發生。
  • 聯繫每一位受影響人士，並且盡最大可能提供一切必要的支援。
  • 全面配合警方以及獨立的網絡安全專家對整個事件的詳細調查。建議數碼港在適當的時候、在允許的情況下，可以向公眾披露更多的信息。

被問及事件始末，孫東指，數碼港8月發現電腦系統被入侵，事後採取補救措施和向相關部門報告。當時數碼港發現一部分文件被外人侵入，但仍未掌握詳細情況。及後數個星期，數碼港再次受到多次進攻，但最終成功防禦。直至9月初，黑客在暗網披露事件，這時數碼港對所丟失的信息有更清的了解。孫東又指，現時警方正在調查事件，希望短期內公布更多信息。

而被問到事件是否反映數碼港保安意識不足？會否擔心影響香港的創科形象？孫東就指，

香港總體上的資訊保安水平是不錯的，請市民放心，但是在具體的過程中，一旦發現漏洞，我們會即刻採取措施。

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記者：陳梓蔚

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