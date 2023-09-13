【K1報名】2024/25學年九龍區30間幼稚園報名詳情　多間熱門校9月截止申請

▲ 30間九龍區幼稚園K1報名詳情。

要為子女報讀2024/25學年幼稚園K1的家長，除了申請「幼稚園入學註冊證」，亦要留意心儀幼稚園的報名詳情、學費及是否屬「幼稚園教育計劃」。TOPick整理了九龍各區熱門幼稚園的資料，包括九龍城區、黃大仙區、深水埗區、觀塘區及油尖旺區，供家長參考，部分幼稚園將於9月內截止申請，家長要留意清楚，以免錯失機會。

根據教育局規定，入讀幼稚園K1的小孩年齡必須為2歲8個月或以上，即在2024/25學年入讀幼稚園的兒童必須在2021年12月31日或之前出生，而在2022年1月1日或之後出生的兒童不符合資格申請「註冊證」。

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以下為九龍各區熱門幼稚園報名詳情：

九龍城區

協恩中學附屬幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月11日至9月24日

申請方法：網上申請

面試日期：10月下旬電郵通知

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

九龍靈糧堂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月1日至9月29日

申請方法：網上申請

面試日期：11月

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$2,354（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖羅撒幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月4日至9月29日

申請方法：網上申請

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港創價幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月3日至10月21日

申請方法：網上申請

面試日期：11月18、19、25或26日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$2,112（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

九龍城浸信會幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正申請

申請方法：親自遞交、郵寄、電郵或網上申請

面試日期：電話個別通知

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$7,730（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

迦南幼稚園（九龍塘）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月15日公布詳情

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$54,400（分10期）

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

宣道幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月18日至10月6日

申請方法：網上申請

面試日期：11月16日或17日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$37,800（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

約克國際幼稚園（九龍塘）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：幼兒「一出生」便可申請

申請方法：網上申請或郵寄

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：雙語班—$57,596（分11期）；國際班—$87,996（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

根德園幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：尚未公布

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$46,000（分10期）

申請詳情：按此連結

九龍真光中學（幼稚園部）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月9日至10月14日

申請方法：網上申請

面試日期：11月11日

半日/全日制：半日

2023/24學年學費：$66,880（分11期）*待教育局批准

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

劍鳴幼稚園/幼兒園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月6日至9月13日

申請方法：網上申請

面試日期：11月上旬

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$64,350（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

啓思小學附屬幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：11月底截止

申請方法：郵寄或親自遞交

面試日期：

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$65,780（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

啟思幼稚園幼兒園（九龍塘正校）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月1日至10月21日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日

2023/24學年學費：$64,600（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

黃大仙區

聖母幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月1日至10月16日

申請方法：網上申請

面試日期：11月11日

半日/全日制：半日

2023/24學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

鑽石山靈糧幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月7日起

申請方法：網上申請

面試日期：11月3至4日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局金卿幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月1日起

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月初

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖母潔心會黃大仙幼稚園暨幼兒中心

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月8日起

申請方法：親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：全日

2023/24學年學費：$11,100（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

路德會救恩幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月10日至10月8日

申請方法：網上申請

面試日期：10月28日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；全日班—$5,423（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

德望小學暨幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月15日起

申請方法：尚未公布

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$43,000（分10期）

申請表：9月15日起於官網下載

申請詳情：按此連結

深水埗區

又一村學校

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月28日至10月27日

申請方法：網上申請、郵寄或親自遞交

面試日期：11月3日或4日

半日/全日制：半日及全日

2024/25學年學費：半日班—免費；全日班—$7,150（分10期）*待教育局批核

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

崇真小學暨幼稚園（本地課程）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：7月11日至9月23日

申請方法：網上申請

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：$4,010（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

觀塘區

藍田靈糧幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月7日起

申請方法：網上申請

面試日期：11月10日或11日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

啟思幼稚園（匯景花園）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月1日至10月21日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$28,610（分10期）*待教育局批核

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

觀塘浸信會幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月11日至10月9日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—免費；K2及K3全日班—$8,650（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港小童群益會樂緻幼稚園（九龍灣）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至9月30日

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：10月底通知

半日/全日制：全日

2022/23學年學費：$7,512（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

油尖旺區

明慧國際幼稚園（太子分校）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—$65,120（分11期）；全日班—$114,950（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

綠茵英文（國際）幼稚園（浪澄灣）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：現正接受申請

申請方法：網上申請

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日及全日

2022/23學年學費：半日班—$87,240（分12期）；全日班—$130,056（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

明我幼稚園（奧運校）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月11日至11月1日

申請方法： 網上申請或親自遞交

面試日期：11月4日

半日/全日制：半日

2022/23學年學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

學之園幼稚園（凱帆薈）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月1日至10月22日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日

2023/24學年學費：粵英班—$82,800；普英班—$86,400（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至10月中旬

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：11月初

半日/全日制：半日及全日

2023/24學年學費：半日班—免費；全日班—$2,750（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

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責任編輯︰林愛娜