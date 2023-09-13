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【控煙政策】港大醫學院促加煙稅至零售價75%  2030年全面禁煙

社會 15:43 2023/09/13

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港大醫學院促請政府於2030年落實全面禁煙，王文炳（左1）、劉澤星（左3）、陳肇始（左4）及何世賢（右1）。（林宇翔攝）

港大醫學院公布2015年至2022年最新的調查，指79%的被訪者支持加煙草稅，當中包括約3分之1煙民；研究亦顯示，如果煙草價格上漲，55%人士會戒煙及減少一半以上吸煙量。

港大醫學院表示，香港煙價目前為74元一包，煙稅佔煙草價64%，低於世衛的建議。而全球37國家已達標準，英國及加拿大煙草稅已與通漲拆勾，香港明顯落後。

港大醫學院護理學院教授王文炳指，加煙稅可以防止青少年吸煙，而不少煙民吸煙不是基於自由意志，亦支持政府加煙稅；促請財政司於明年的財政預算案加煙稅，至世衛標準，亦即零售價75%。

除了加煙稅外，港大亦訂立「無煙香港」建議路線圖，建議分別於2027年及2029年將吸煙率降至5%及3%，並於2030年達至全面禁煙。

港大公共衛生學院教授何世賢表示，77%市民建議香港達至全面禁煙。他表示，中學生家中接觸二手煙比率達3成，鄰居達到4成，亦有3成4中學生家人吸煙。由於本港居住環境狹窄，禁煙才可以保護年青人，建議2030年全面禁煙。

港大醫學院院長劉澤星表示，醫學生的時代已聽到煙草的危害，差不多所有疾病，甚至是他研究的專長風濕均與吸煙有關，每年有7千人因吸煙死亡，每年政府的花費達56億。

他表示，全世界沒有幾多國家的控煙政策如香港般做得好，不過即使吸煙率目前已降至百分之10以下，仍有70萬人吸煙，希望最終將吸煙率減至「零」，達至無煙城市。

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記者：陳展棋

香港大學李嘉誠醫學院 大學 劉澤星 財政預算案 中學 香港大學 護理 財政司

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