如何分辨天然鑽？　4C+1C 原則　認準標誌安心購買

鑽戒可能是求婚時，許下一生承諾的象徵；鑽飾可以是犒賞自己的禮物，或是與摯愛珍貴時刻的見證。高品質的鑽石價值相對較高，而除了大型珠寶店出售鑽飾外，市場上還有多種選擇，它們價錢的確具吸引力。具競爭力的價格當然吸睛，但是選購鑽石其實有很多細節需要考慮，除了需要留意顏色、淨度、克拉重量、切工等。關於4C評級、誠信和商譽之外，更需要還原基本步，認清鑽石的本質。

如果喜愛瀏覽首飾資訊的話，可能也知道市面上除了天然鑽石之外，亦有一些標榜類似鑽石的人造鑽石或實驗室培育鑽石。有時商家的描述可能令大家覺得混淆：到底自己選購的產品是不是天然鑽石呢？根據香港的《商品說明條例》第362L章，只有天然鑽石，才可獨立使用「鑽石」或「diamond」一詞。而人工、人造或合成鑽石，雖然其化學成份及物理特性與天然鑽石相類似，但由於它們並非天然鑽石，所以不能獨立使用「鑽石」一詞，必需以「人工」、「人造」、「合成」等詞語清楚地指出它並非天然鑽石。你或者身邊的朋友有沒有聽說過人造鑽石或培育鑽石，甚至不小心購買了這類產品並以為它們是天然鑽石呢？

▲ 天然鑽石是在地表深處極端高壓和高溫的環境中形成，其原石經切割拋光後更會變得熠熠生輝。

低價招徠誤購人造鑽石或惹伴侶失望

很多人也認為求婚或結婚的鑽石戒指應是天然鑽石，2022 年香港鑽石總會的問卷調查中有85% 認為自己購買或別人送贈的鑽石首飾必須是天然鑽石，而年齡31-45 歲的被訪者當中63%表示，若伴侶送贈一顆鑽石被發現是人造鑽石時，會感到失望。曾經有美籍YouTuber 拍攝台灣當舖體驗影片，將婚戒拿到當舖典當，才在職員的檢查下發現鑽戒是「人造鑽石」，大為震驚。他們回憶當初買婚戒時，店家還說給了很大的折扣。

人造鑽石售價便宜，皆因它們是人工製造無限量生產的產品，與天然鑽石承載的珍貴意義截然不同。人造鑽石是模擬天然鑽石生長環境，利用高溫高壓法（HPHT）或是化學氣相沉澱法（CVD）培育而成。往往廠商會標榜人造鑽石環保，但近年有不少團體反映其生產過程中使用大量能源及水資源，衍生碳足跡及化學廢物，廠商及品牌需要公布全面資料。

NDQA 商戶輕鬆入手天然鑽石

消費者在選購鑽飾過程中未必能了解箇中的分別，又有機會因預算或其他溝通誤會，而誤購人造鑽石等產品。要好好避免買錯的話，就記選擇商譽良好的商家，例如在香港就可以選擇參與香港鑽石總會認可「NDQA」標誌的商戶。此外，附有國際認可鑑定機構評級報告的鑽石亦為消費者帶來保障。

▲ 在選購鑽石時，可參閱鑽石評級報告中「DESCRIPTION」一欄列，是否列明為天然鑽石「NATURAL DIAMOND」。

美國寶石研究院（GIA）、比利時安特衛普鑽石評級鑑定所（HRD）、國際寶石學院（IGI）、國家珠寶玉石質量監督檢驗中心（NGTC）、戴比爾斯鑽石研究機構（IOD）也是常見的國際認可鑑定機構，鑑定報告亦會標明所鑑定的是天然鑽石。

除了公認的鑑定報告4C 評級之外，香港鑽石總會更重視第5C：消費者信心指標（Confidence）。因此推出了「天然鑽石品質保證」標誌（NDQA），參與計劃的商戶承諾只出售天然鑽石，並且品質與描述一致披露鑽石質量資料。NDQA參與商戶所銷售的鑽石是0.30 克拉以上，便會在發票上明列其克拉重量、顏色及淨度資料。對消費者來說，認準這個標誌，就可以買得安心、更加有信心。

▲ 消費者只要認準NDQA 標誌，可以輕鬆確保購買的鑽石是天然鑽石。

按此查閱「天然鑽石品質保證」商戶名單



（特約）