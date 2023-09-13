【養生恩物】「平民燕窩」桃膠通便養顔　營養師推介2款簡易甜品食譜

▲ 營養師吳耀芬推介2款桃膠食譜。

近年有很多糖水甜品、飲品甚至乎湯水都會加入桃膠這種食材，更被坊間封為「平民燕窩」，價錢比燕窩便宜，不少愛美女士都喜歡吃，成為新興的滋補食品。

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什麼是桃膠？

桃膠的形狀不規則，多數呈淺啡、黃色或琥珀色，是桃樹的樹脂分泌液，凝結後變成晶體。桃膠是一種植物性蛋白質的來源，有助身體製造骨膠原，可以維持皮膚彈性。此外，桃膠不含膽固醇、含有豐富纖維，可以促進腸道蠕動，改善便秘。桃膠主要含有的碳水化合物是半乳糖及鼠李糖，甜度大約是蔗糖的三份一，但所含的卡路里一樣。

桃膠的口感與果凍、蒟蒻相類似。很多人都喜歡使用桃膠來煲糖水，但因為桃膠的味道比較淡，為了味道更佳，都會加入大量的冰糖去調味，間接令熱量增加，建議大家使用桃膠煲糖水的時候也要注意糖分的用量，攝入過量糖分會於身體內轉化為脂肪。另外，桃膠含有豐富蛋白質，腎功能不佳的人士要注意食用份量，否則會為腎臟帶來負擔。

桃膠可否取替燕窩？

雖然桃膠的功效和燕窩、花膠等食材相似，但並不能完全取代他們。燕窩、花膠都屬於動物性蛋白質來源，較容易被人體吸收和其他及運用。「平民燕窩」雖是大眾賦予桃膠的美名，但口感特別的桃膠也為大家提供多一個選擇。

點擊下圖看2款簡易桃膠食譜：

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食譜一：木瓜桃膠鮮奶糖水

材料

桃膠 30克

木瓜 1個

杏仁 20克

椰青 2個

低脂牛奶 300毫升

做法

1. 預先將桃膠浸水10-12小時

2. 將木瓜去皮切塊

3. 剖開椰青，將椰青水倒出備用

4. 將椰清水、木瓜、杏仁用滿火煮約30分鐘

5. 加入桃膠煮約50分鐘

6. 最後加入牛奶煮滾即可

食譜二：養顏桂花桃膠凍

材料

桃膠 10克

乾桂花 2茶匙

桂花糖 1茶匙

杞子 適量

水 300毫升

魚膠粉 5克（加2湯匙水）

做法

1. 預先將桃膠浸水10-12小時

2. 洗淨桂花和杞子

3. 用水煮桃膠至半溶

4. 加入桂花糖調味

5. 將魚膠粉加水拌勻，用熱水座溶

6. 熄火後加入魚膠粉，攪拌至完全混合，加入桂花和杞子焗約5-6分鐘

7. 倒入模中，攤凍後放入雪櫃冷藏至凝結即可

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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