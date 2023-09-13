【物歸原主】好心女拾獲外國人護照歸還　驚揭失主是大富豪坐擁超市王國

▲ 好心女拾獲外國人護照歸還，驚揭失主是大富豪。

身在外地遺失護照特別麻煩，如果有好心人拾獲歸還，失主實在不勝感激。近日內地有女子拾獲一名外國人的護照，她在網上詢問該如何聯繫失主，結果有網民起底，發現失主是一名大富豪，坐擁超市王國。最終她成功物歸原主，更收到回禮。

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失主曾登福布斯封面

該名女事主來自四川，她在「小紅書」以「撿到一個外國人的護照」為題發帖，詢問網民 「怎麼聯繫失主呀」。她上載了拾獲的護照封面及個人資料頁照片，當中可見失主的樣子及名字為「Hüseyin Ünal」，其他資料則被她遮蓋了。有網民以失主的姓名搜尋他的資料，才發現他並非普通人，而是一位超級富豪。

據外媒報道，Hüseyin Ünal曾成為世界著名經濟雜誌《福布斯》德文版的封面人物。《福布斯》描述他為旅居奧地利的土耳其商人，並報道了他的成功故事。Ünal於40多年前從土耳其前往荷蘭，然後到奧地利，在奧地利擁有31間連鎖超級市場「ETSAN」，他出產的能量飲品、肉類製品出口到約32個國家。Ünal在雜誌中介紹，他的集團年營業額達1.3億歐元。

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獲富豪送禮物答謝

拾獲Ünal護照的女事主後來經小紅書聯繫了他的公司，而公司再聯絡了Ünal及他的合作伙伴。之後她表示自己去送護照，不少網民擔心她的安危，留言叮囑她小心，「交給警察比較好」、「你不要自己去」、「為何不是他來拿」、「詐騙新手法，也不知道真的假的」、「防人之心不可無」。

後來事主再更新帖文，稱跟朋友一起去送護照，已經安全回家了，請網民不必擔心。她補充，「本來是叫他們過來拿（護照）的，但他們不是本地人，我還是怕他們找不到，所以我就過去送啦。」而且事主分享了與Ünal的合照，她收到Ünal的禮物以示答謝，分別是法國品牌香水，還有奧地利朱古力。

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責任編輯︰王明芳