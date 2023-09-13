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【電子支付】「八達通銀包 Plus」現接受13歲或以上人士申請　改善P2P支付及網購體驗

社會 16:28 2023/09/13

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

（八達通圖片）

八達通今日（13日）宣布，即日起八達通App內 「八達通銀包 Plus」接受13歲或以上人士申請，年輕用戶開通八達通銀聯二維碼和八達通Mastercard後，可更便捷地在本地或海外平台購物，國內外旅遊及遊學時亦可使用，避免攜帶大量現金的不便。

（八達通網頁圖片）

「八達通銀包 Plus」即日起接受13歲或以上人士申請，可使用功能包括：

  • 開通八達通銀聯二維碼和八達通 Mastercard，可於本地或海外平台購物、並國內外旅遊及遊學時進行電子支付
  • 使用P2P收款及付款功能，一「嘟」過數至朋友的實體八達通
  • 方便可隨時查閲和管理開支

八達通營業及市務總監李玉兒表示，「學生身分」個人手機八達通自推出以來反應熱烈，方便年輕客戶乘車及購物付款。

八達通營業及市務總監李玉兒。（八達通圖片）

她又指，很高興宣布八達通App內「八達通銀包 Plus」進一步迎合年輕人的消費習慣，帶來更方便的個人對個人付款和網購體驗。

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記者：陳梓蔚

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