【電子支付】「八達通銀包 Plus」現接受13歲或以上人士申請 改善P2P支付及網購體驗
社會 16:28 2023/09/13
八達通今日（13日）宣布，即日起八達通App內 「八達通銀包 Plus」接受13歲或以上人士申請，年輕用戶開通八達通銀聯二維碼和八達通Mastercard後，可更便捷地在本地或海外平台購物，國內外旅遊及遊學時亦可使用，避免攜帶大量現金的不便。
「八達通銀包 Plus」即日起接受13歲或以上人士申請，可使用功能包括：
- 開通八達通銀聯二維碼和八達通 Mastercard，可於本地或海外平台購物、並國內外旅遊及遊學時進行電子支付
- 使用P2P收款及付款功能，一「嘟」過數至朋友的實體八達通
- 方便可隨時查閲和管理開支
八達通營業及市務總監李玉兒表示，「學生身分」個人手機八達通自推出以來反應熱烈，方便年輕客戶乘車及購物付款。
她又指，很高興宣布八達通App內「八達通銀包 Plus」進一步迎合年輕人的消費習慣，帶來更方便的個人對個人付款和網購體驗。
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記者：陳梓蔚