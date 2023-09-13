【P1X3L成員】傳吳啟洋暗撻師妹許寶恆　張天穎疑被狠飛結束5年情

▲ 吳啟洋（Phoebus）與張天穎（Jaime）的5年情玩完？

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）與歌手張天穎（Jaime）的5年情玩完？

今日（9月13日）有報導指Phoebus背著Jaime暗撻《全民造星》師妹許寶恆（Alice），Alice更被指相當「進擊」，無視Phoebus正印Jaime的存在。

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赴台拍節目燃愛火？

在今年5月，吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）、葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）及鍾卓穎（Ash）一同到台灣拍攝綜藝節目《P1X3L 5G上台計劃》，逗留2個月拍攝。

眾人在拍攝時朝夕相對，有指Alice不時黐實Phoebus，男方也甚為受落，更令Marco、George以為Phoebus已回復單身。

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Phoebus出道前已與Jaime拍拖

Phoebus與Jaime外型合襯，早在Phoebus在2019年於《全民造星II》奪冠後，他曾於IG限時動態上載了舉着燈牌與手機的女生之背影相，寫道：「這是我特別嗚謝的人」，他當時所鳴謝的人就是Jaime。

Phoebus、Jaime同樣熱愛跳舞，在入行前不時在以情侶檔拍攝跳舞片，大展默契。

其後，Jaime在2022年以獨立歌手身份出道，二人平日也未有在社交平台內放閃，IG內也沒有與Jaime的昔日合照，把戀情低調處理。

Phoebus曾於TOPick專訪中稱：「如果真的需要結婚，我是會公開的。除了是很難隱瞞得到外，也是因為想作出一個永久的承諾，也不介意公開。」

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Jaime曾吐「失戀」心聲？

Jaime現時已在IG內取消追蹤Phoebus與Alice的帳號，而Jaime曾有讚好5月12日的一段Phoebus、Alice的跳舞片，當時尚未「出事」。

有指在Phoebus在台灣工作期間，Jaime曾因身體不適入院，男方對此漠不關心，有知情人士指Phoebus從台回港後，對Jaime的態度非常冷漠並乘機提出分手，一手了結5年感情。

受情傷的Jaime曾在社交網透露心聲：「這陣子的確正在消化一些不愉快的經歷……無論是拍攝、錄音或表演，都好像置身於另外一個世界中，令我暫時忘記自己的痛楚，甚至重新明白了被人珍惜/重視的感覺」。

在今年8月23日，即Jaime 26歲生日翌日，她上載與粉絲慶生的靚相，但未見Phoebus有讚好帖文。

現時，Phoebus、Alice則仍然有追蹤Jaime的IG。

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Alice曾與Jer傳緋聞

MIRROR成員柳應廷（Jer）擔任《全民追星IV》25強導師，而Alice為他的組員之一，一直視Jer為偶像的Alice即主動出擊向Jer交換電話號碼，並私下經常聯絡，有正印女友的Jer卻不懂避忌。

而正印女友Kelly知悉Jer跟《造星IV》某參賽者過從甚密，即心生疑惑，最後跟身邊人打聽後，即嬲到要嗌分手。

另外，據悉Alice本身有男朋友，但一直想跟對方分手，而她又不斷向朋友透露Jer想與女友分手，不少《全民造星IV》參賽者與ViuTV工作人員均知悉此事。

Alice曾就事件接受TOPick訪問，她回應：「這是假新聞，但沒辦法控制別家怎麼說，只做好自己，但她表示要時間調整和平復自己心態：「覺得自己調整得不錯，只是驚了兩日，現在繼續努力排練。」她更指學懂調整心態，是個學習的機會。

TOPick就Phoebus傳暗撻Alice一事，向二人的經理人作了解，但在截稿前未有回覆。

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