【性侵脫罪】涉私家車內性侵17歲女生　陪審團裁定26歲足球員罪成還押候判

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26歲足球員於2021年3月在海傍垂釣期間，與17歲女生交換Instagram帳號後5天相約吃宵夜，球員駕車載女生到大潭水塘，被指涉於車內性侵女生，早前於高等法院否認強姦罪，經審訊後陪審團今（13日）以大比數裁定強姦罪名成立。暫委法官押後至10月5日聽取求情及判刑，其間替被告索取背景報告，以及事主創傷報告，被告須還押候判。

被告葉嘉宇（現年26歲），報稱足球員，被控1項強姦罪，控罪指他於2021年3月16日，在香港大潭強姦X。6名男女陪審團退庭商議約4小時後，以5對1裁定罪名成立。控方庭上透露被告沒有刑事紀錄，暫委法官押後至10月5日聽取求情及判刑，以等候被告背景報告及事主創傷報告，被告還押候判。

控方早前開案詞指，X事發時17歲（現年19歲），為中五女生。案發前5天X於海傍散步，當時為足球員的24歲被告正在垂釣，兩人閒談後交換Instagram帳號。

案發日，被告相約X吃宵夜，被告駕車與X前往購買食物後，載女生到大潭水塘享用。被告其後建議X到後座閒談，其間親吻X及撫摸其胸部，並按X在座位上將她強姦，X曾表示不及痛楚。X翌日向友人提及事件，並到家計會及醫院求助，最終報警，被告於同月29日被捕時保持緘默。

事主X早前供稱，案發當天與被告一同購買食物時，被告曾搭其肩膊而行，事主認為屬普通行為。X續稱，兩人於車內吃完東西後，被告建議到後座傾談，X指當時沒有戒心。辯方則指出，X當時對被告有好感。X供稱從朋友角度是相信對方，信任代表「有少少好感」。

辯方指X稱遭被告強吻及被撫摸胸部時，X沒有說「唔好」，沒有明顯反對，即使推開被告亦只是輕力而已，猶如害羞的女士，並不表示不喜歡其行為，X不同意說法，並否認曾給予被告錯誤訊息以為可以繼續吻她。

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記者：林育慧