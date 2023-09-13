【醫療服務】港男搭巴士急剎拉傷頸召救護車　呻急症室等極無人理網民斥：要快去私家

▲ 港男搭巴士急剎拉傷頸召救護車，呻急症室等極無人理。

香港醫療資源短缺，即使到急症室求醫，時常都要等待數小時才獲治療。近日，有港男在網上發文大呻，日前因搭巴士急刹，不慎拉傷頭頸，數小時後他召救護車前往北大嶼山醫院求醫，惟等待至少2個半小時都未獲診治，醫護人員更顧住「吹水」而非專心工作，令他感到十分不滿。

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一名港男昨日（12日）於Facebook群組「東涌逸東邨谷」發文稱，「各位東涌朋友，有事真心唔好去北大，除非見血」。他指，當日11時許於東涌乘搭38號號線巴士時，司機突然急刹車，「成車人都無準備下，有部分撞倒，本人坐上層，突發情況下，頭撞倒前面座椅背」。他表示，一開始並未出現不適，下車前拍下司機樣貌和車牌作記錄後便如常上班。

惟12點左右，事主頸部開始出現不舒服，「好似拉親條筋嘅感覺」，並於2點召救護車前往北大嶼山醫院。被送往急症室後，事主等了2個小時都未獲診治，於是他向醫院職員詢問，「係咪要見血先可以有醫生理？」對方則回應會幫忙找護士跟進，但30分鐘後都未有下文，令事主感到氣憤，

唔知係咪要等我有嚴重問題出現後，先會有人理呢？

事主表示，自己本身有哮喘，「屬於半緊急病人」，這次送院時救護員為他戴上護頸圈，但在急症室等待了2小時後，「條頸而家仲難受過未入嚟前」。隨後，他又在留言區貼上照片，照片中顯示時鐘的時間為下午3點50分，「宜家仲未有人理我」。

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他強調，自己並非不願意等待，惟等候期間發現醫護人員未有專心工作。

如果你有留意，會發現成間急症室嘅醫生有時間同男女護士吹水，仲係吹緊一陣食咩。

他又稱，自己並非不願意等候，「等得有理我都唔會寫字上嚟博鬧喇」，「如果唔係急救車嘅醫護幫我上咗頸圈，我條頸唔難受，個胸唔係好悶，我都唔想寫字，我都會瞓喺度慢慢等」。

帖文發出後引起大量網民的熱議，紛紛留言屬正常現象，「去急症宜家動不動8小時的事」、「非緊急5-6小時非常正常」。亦有網民反斥事主，「咁嚴重，唔好等啦，快快去私家」、「閣下生勾勾，未死得，請耐心等候」。

同時，有網民質疑事主濫用緊急救援服務，「你點解要Call白車？可以咁精神上到網打到咁大段嘢，自己搭車唔好浪費咗真係有需要的人吧」、「你影得相即係唔危急啦，去政府係咁架啦，相比市區醫院北大算快㗎喇」。

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責任編輯：羅嘉欣