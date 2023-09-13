【好人好事】善心律師20年義助窮母子打官司　受助男生發奮成大狀報恩

▲ 好人好事值得讚揚。

因為一單義務官司影響了一名男童的一生！馬來西亞一對窮母子，媽媽在廿年前犯下了偷竊罪，一名律師得知事件的來龍去脈後，決定免費幫媽媽辯護，怎料結局發展相當感人！而為了表揚這名律師，有機構頒發親善大獎給他。

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當年，馬來西亞一名母親因為當時兒子考獲第一名，母親答應送他一個鉛筆盒，不過經濟拮据買不起，只好偷取，因而被控盜竊罪，而當地一名律師扎哈里爾被母親的愛所感動，決定為她作免費的辯護。最後，女子只是被判守行為數年。

20年過去，去年扎哈里爾在法庭的餐廳吃飯，當年他義助過的男童過來與他相認，原來他已經長大成人，更加成為了一名律師幫助人，令到扎哈里爾非常感動。

扎哈里爾最近獲得NPC親善大獎，這個獎旨在認可任何展示了馬來西亞「親善」精神的個人、團體或企業。而他的善舉成功使其成為該獎項的第5位獲獎者，而扎哈里爾也在馬國律師公會主席謝依琳的見證下接受獎項。

扎哈里爾在頒獎禮上指，他也沒有想過25年前他的決定將會帶來那麼巨大的影響，也從來沒有期待得到任何回報。因此，在5年前男子找上他的時候他感到非常震驚，沒想到自己曾經的一個善舉會讓別人牢記了20年。

他也透露，如今和該母子的感情非常好，會一同慶祝節日，他也坦言他從來不曾對他曾經做的決定感到後悔。

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責任編輯︰王明芳