【MIRROR成員】教主Anson Lo預告10月初出快歌　盧瀚霆透露MIRROR將出埠拍團綜

MIRROR人氣成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）今日(13日）在觀塘出席飲品代言活動，大批神徒企滿商場幾層，埸面相當墟撼，有神徒更由周末起已冒雨到商場霸位排隊。教主透露MIRROR全團人會到外地拍攝團綜，暫未能公布拍攝地點。回港後就會開始拍新戲，劇情與人性有關。

有「劇透撈」之稱的教主近日已在社交平台透露即將出新歌，今日教主明確表示將於10月初推出全新快歌，因為想與上一首慢歌《浪漫殺死巨蟹座》來個180度轉變，他希望憑著新歌解釋為何自己在工作上不願停下來。

教主表示：「今次是一首『冚冚聲』不斷衝的快歌，是講述這幾年我對工作的態度及價值觀，我相信大家聽完之後會更加了解我每一日為何這麼想衝，不想停下來的感覺。」曲風就像在跑步機上跑步不斷向前衝。

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教主做gym操肌

近來教主密密做gym，與新歌有關？他笑言完全無關，還稱神徒經常有個錯覺，覺得他勤力做gym就一定有新的動機和計劃。「其實做gym是我這個崗位一定要做的事，純粹想保持身形靚，對我來說做gym和學唱歌、學彈琴一樣，都只是學習的一種。」

至於教主主演的電影《釀魂》正在上映中，票房不俗，教主幾乎每天都發相發文力谷新戲。教主坦言至今只在首映看過一次，他希望能入戲院看多次，因為第一次他還未完全留意到每個人的眼神，就已經完結，「我會看看能否偷偷地入戲院看多一次。」

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MIRROR出埠拍團綜

教主亦確認已收到通告與MIRROR全體成員往外地拍攝團綜，預計逗留約2星期，仍等待公司公布地點和行程。MIRROR對上一次人齊是拍暑假團綜《MIRROR+》，所以教主都很期待，當一齊去旅行。他已有心理準備行程不會輕鬆，不知道會玩甚麼。

當拍完MIRROR外地團綜後，教主表示返港後會開始拍新電影，但基於合約問題，暫未能透露在哪裏拍攝，或者角色性格是怎樣，「我只能透露這一部戲是與人性有關。」

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記者：林綺玲