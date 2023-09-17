【聲夢傳奇】樂壇新人林智樂A0唱情歌　孝順仔Felix收入全給媽媽做家用

▲ 憑TVB節目《聲夢傳奇》彈起的林智樂（Felix）為今年的樂壇新人。

樂壇每年都會有新血加入，新歌手會為樂迷帶來與別不同的音樂，讓大家的聽感有全新的體驗。

「忘記趁早 常回頭又怎可以再行前」苦練多時的歌聲終於擁有屬於自己的個人作品，來自TVB節目《聲夢傳奇》的樂壇新人林智樂（Felix）感激家人支持，讓他無憂無慮去追夢，為大家帶來一曲《忘記趁早》，跟TOPick分享成為歌手的點滴。

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澤日生+林若寧合製頭炮

林智樂第一首派台歌《忘記趁早》已推出，歌曲邀得澤日生作曲、林若寧填詞，強勁班底助陣令他驚喜十足，「沒想過，因為兩位在我心目中都是大師級人馬，真的沒想過會降臨到自己身上。」

他分享：「新歌講述我這個Age Range會遇上的戀愛問題，可能是不甘心或跟對方鬥快忘記大家，亦可能是一些感情觀的看法。整份詞就如自我修復的療情，很不甘心但最後還是會向前行。」

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很多樂迷大讚林智樂為《忘記趁早》花盡心思練習，他坦言是很難唱，「既然我獲得他的歌，我一定要用盡全力，不論多難唱也要唱到。未收到歌曲已提前於半年前開始練習。一邊跑步，一邊唱他的歌。」

他續說：「收到詞後，一直練習不同的咬字方法，以及抄下筆記。讀得行雲流水得來，亦要讓人聽到唱甚麼，但要不能將每粒字咬得太實，是需要花心機的位置。高音是最大挑戰，同時亦需要兼顧情緒。」

原來林智樂曾因身邊的《聲夢》學員先後出歌而感到心灰，「我都算是最後數位，覺得何時才到自己？」他後來漸漸想通，「歌其實有歌命，我覺得今年這首歌的誕生是一個好好的時機。」

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A0無懼唱情歌

現為A0的林智樂不擔心要唱情歌，「從身邊的朋友去吸收戀愛經驗，我很喜歡聽別人說故事，特別是戀愛故事。就如觀看Drama一樣，無論多聰明的人，很多時正在拍拖的人都是當局者迷，第三方才看得清楚，所以我喜歡留意身邊事物。」

問到他對感情事的看法？他認為：「是一個自我修復的療程，有時有些事別太執著，放低吧，祝福對方。」

林智樂沒有甚麼想忘記的事情，「每件事就是因為發生了而洐生，即是蝴蝶效應。可能只是一件很小的事，但如果改變了，我便可能已經沒有參加《聲夢》，所以我覺得每件事都是一個經歷來的。」

有些人會為自己曾經做過的事而後悔，不過林智樂則認為：「有些事你做了便不能後悔，後悔只會令自己不開心，不能停留或沉醉在不開心的位置。」

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先唱歌後讀書

林智樂於2020年決定停學參加《聲夢傳奇》，他表示：「我沒有後悔（停學），參加《聲夢》改變了這段時期的我，將我人生的路向扭轉了。我的夢想是做歌手，沒想過真的做到。由小到大看的榜，到他朝一日聽到電台的人讀自己的名字，那感受很強。」

被問到會否繼續學業時，他表示暫時會先發展演藝事業，之後再讀書。

他謂：「我不想突然間讀書，然後兩三個月消失了，好像對自己的學業很不負責任。想讀Media、電影和Arts，暫時沒想回英國，因為現時發展的地方在香港，在香港讀書便可以一邊工作，一邊讀書。」

他表示自己和家人亦覺得完成學位很重要，所以他之後會再讀書。

▲ 林智樂的家人很支持他追夢。（《經濟日報》資料庫）

收入全給媽媽

林智樂的媽媽曾經不相信兒子會被欣賞，直到後來才支持他追夢，家人如今對他都很滿意。他覺得：「精神上的支持已經很足夠，不用做甚麼。行動上，他們經常Loop我的歌，又會Share給朋友，已經是最大的Support。」

他感慨道：「很多人會被現實打敗，幸好暫時都沒有太大的家庭負擔，繼續做下去。」

為了報答家人，林智樂決定將所有收入全交給媽媽，「媽媽都真的放了很多心機在我身上，就當給她家用（所有收入），全部上繳給她。」

▲ 林智樂與家人感情深厚。（《經濟日報》資料庫）

問到財政是否交由媽媽打理？他表示過去一直也是媽媽為他管理財政，不過他如今已19歲，「她覺得我是時候自己處理自己的銀行上的問題，逐步會有交接儀式。我想儲錢買磚頭，與家人一起住，希望10年內可以達成。」

至於如何管理自己的財政？他說：「（將收入分成）一份家用、一份儲蓄、一份自用，覺得這樣的理財方式是最好，確保Set一個數字，每個月要儲多少錢。不然便很容易花多了錢。」

視新人獎為目標

入行後的林智樂成熟了不少，他自覺：「好像將人生推進了10年。」

他坦言今年有個很大的目標：「今年的目標很明確，就是很想奪得新人獎。我真係好恨攞！因為我覺得這首歌實在有太多人幫助我，第一次感受到連圈外人也很出心幫忙。」

他有感而發：「新人獎就是一生人只得一次，很想奪獎後跟他們說他們所做的是可以的，很想多謝他們！」

每年樂壇都有不少新血加入，林智樂又會否是你心目中的新人王？

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記者：梁樂欣

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