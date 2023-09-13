【集體回憶】中大60周年微型展覽開幕　3件重點展品重現大學情懷

▲ 藝術家陳鴻輝打造90年代的中大校巴，並有高錕教授的人偶。（攝影:湯致遠）

香港中文大學為慶祝60周年，將於9月15起舉行「香港中文大學微型藝術展」，今次展覽將展出50件微縮模型傑作，當中10件是由本地藝術家設計的全新作品，包括微縮重現中大「百萬大道」、. 中大正門（四條柱）、中大科學館（飯煲底），以及1:75懷舊中大校巴及七彩校慶燈箱打卡位。

50件作品中，藝術家以嶄新手法把中大校園及重要地標以微縮模型呈現外，並特別展出多項跟中大及沙田社區息息相關的作品，包括《沙田龍舟競渡》、《沙田雞粥》、《鳳冠承傳》、《查篤撐》、《迴轉壽司》、《跑車速剪》、《那些年，我們一起作反的課室》等，作品特色都是呈現香港今昔街景，如美食、小店、人物、節日和建築物等，喻意中大和香港一起走過60年。

▲ 中大正門。

1. 中大正門

以中大為主題的四大作品展，由走入中大正門開始，由陳鴻?、陳翠薇合作的此件展品，以1:35比例還原學生口中的「四條柱」，正名是「華表」或「榜木」，象徵中大開放自由，跟社會溝通無間的精神。其中還有前中大校長、諾貝爾獎得主高錕教授的微縮人偶，外貌神情都十分相似。

▲ 以人手畫圖、打磨及上色的校巴。(湯致遠攝）

資深藝術家陳鴻輝亦為一架取材自90年代的中大校巴，以人手畫圖、打磨及上色，配合3D打印技術，重拾搭校巴的上學回憶。

2 百萬大道

▲ 百萬大道。

正名為「林蔭大道」（The University Mall）的「百萬大道」，座落於大學本部中央，是中大的著名地標。由張勁松及團隊以1:65打造，重現今年2月中大60周年校慶啟動典禮情景，用五光十色的燈箱點亮百萬大道，一眾微型嘉賓及校友、舞蹈團、啦啦隊，神情栩栩如生。

▲ 百萬大道。

3 中大科學館

1972年落成的中大科學館，因外型像電飯煲，故被學生暱稱為「飯煲」。外牆上的巨型校徽，是前大學副校長鄭德坤教授伉儷於1978年捐款7萬港元建造，科學館於2010年及2017年曾進行翻新工程，重新鋪上一層新的金箔。

▲ 中大科學館。

而「飯煲」也是畢業生必到之處，故張勁松及團隊以1:35打造的模型，也把一眾學生拋帽慶祝的神態展現出來。

4 中大60閃燿維港

▲ 中大60閃燿維港

由潘麗瓊、張勁松及團隊、樂言社教育基金共同完成的此展品，長3.5米、深1.5米、高1米，耗時兩年製作。同時涵蓋香港40多座地標性建築，如會展中心、中環廣場、政總、大會堂、文華酒店等，以及有天星小輪，在場內十分奪目。

最新影片:

記者:陳家昌