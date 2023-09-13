【中國經濟】前世銀副行長林毅夫出席城大講座　寄語中央政府推出政策支持投資

▲ （城大圖片）

香港城市大學人文社會科學院與香港廣州青年總會，昨日（12日）合辦座談會，邀請前世界銀行副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫發表題為「如何認識中國的機遇與挑戰」的專題演講，吸引逾500位城大師生、公眾人士出席。

林毅夫在專題演講分享中國在現今世界形勢的處境及其看法。他指出，如果中美爆發戰爭，會給全世界帶來挑戰，這將會是一百年來未見過的格局。

林毅夫進一步表示，要應對這種挑戰，中國須繼續發展經濟，一方面提升現有產業的創新技術，另一方面推動高附加值產業，並發展以數碼經濟為基礎的新經濟。當美國明白其經濟穩定離不開中國市場，世界將會回到和平格局。

被問及應如何應對中國年青失業率提升但勞動人口不足的問題，林毅夫寄語中央政府應推出政策支持投資，並增加消費者及民企的信心，他預期青年失業率到下半年會改善。

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記者：陳梓蔚