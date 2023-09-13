【張氏一家】張致恒發文透露決定做結紥手術　已安排手術為家庭負責

▲ 唔少網民都好支持Steven！

張致恒（Steven）早前再度榮升人父，日前更在社交網有重大事情宣布，今日（9月13日），Steven在網上晒出全家福，並透露決定將會進行結紥手術，為頭家負上最大責任。

【張氏一家】張致恒發長文反擊被指要太太肉償 親認找大耳窿借錢維持生計

宣布做結紥手術

Steven發文說：「多謝大家一路以嚟俾我嘅意見、對我嘅支持同鼓勵，好榮幸可以做到四個小朋友嘅爸爸，見到第四個仔出世，諗返起呢幾年經歷咗好多野⋯為咗未來一家六口嘅生活，經過深思熟慮嘅思考，我決定進行結紥手術，為頭家負上最大責任。」

他又指已聯絡手術中心安排做手術：「詳細情形我會等手術之後同大家分享。謝謝大家。」

不少網民表示支持，就連Steven家姐張詠恩亦有讚好！

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承認曾經犯錯

Steven與老婆區燕雯（雯雯）因多次鬧婚變，被網民封為「離婚界KOL」，兩人亦毫不避嫌，更以婚變作賣點吸引客戶落廣告。

他曾發文承認曾經犯錯，這四年間已迷失到不懂向前行，並親認要周圍借錢度日：「入咗行咁多年嘅我，唔係話放低就可以完全放得低，所以當我冇任何辦法嘅時候，由朋友到大耳窿甚至乎澳門嘅疊碼仔我都借過錢，用盡任何辦法去借，因為我唔知道我可以點做，但係我越借就越泥足深陷。」

他又指自己的缺點就是很容易選擇逃避：「依家有咗小朋友，好努力去改呢一個缺點，但係都係好難，講真…其實我真係好攰，一直以嚟死撐到而家，無非都係想見到小朋友快樂成長。」

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