【奉子成婚】19歲學生妹奉子成婚　稱有能力供養被質疑父母「埋單」

▲ 19歲學生妹意外懷孕，她決定負責任，卻被網民質疑是父母「埋單」。

情竇初開的少男少女，容易搞出「人命」！有19歲女學生在網上發文，指求學時期意外懷孕，雖然與年長5歲的男友奉子成婚，更因為這條人命，她考慮了多天後決定生下來，並稱要為兒子負責任及有能力供養，不過卻被網民質疑是否要父母「埋單」，有網民更嘲諷她，「有子宮就生到，就做到阿媽，識唔識教就一回事。」

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該名19歲女學生日前在Dcard以「有冇年輕媽媽」為題發帖，她透露自己的背景是04年出生，男友比他年長5歲，她未婚懷孕並奉子成婚，不過仍在求學。已卸貨的她，BB快兩個月，不過自己朋友不多，所以上網圍爐，

本身就冇乜朋友，更何況一樣已結婚&已生仔嘅，想識下差唔多背景嘅媽媽傾下計！

她坦言，得知懷孕初時，「係決定落的」，但衡量過有能力養先改變主意，把BB生下來，

我覺得無論落定生，都係負責任嘅行為，因為係為自己製造嘅後果做決定，而唔係生完唔理，我都同意香港唔適合生仔，如果小朋友想嘅話，可以送佢去外國讀。

不少網民質疑她的「負責任」，是否由父母「埋單」，更直斥她自以為成熟，有能力，但其實是害了BB，「其實你想講你有能力先至生佢落嚟，個能力係你自己定係你父母？唔係想judge你，你想幾多歲送個小朋友去讀書？」、「咁細個就生，本身就冇plan過，你覺得仲會諗生完點教、香港適唔適合細路呢啲咩」、「有子宮就生到，就做到阿媽，識唔識教就一回事，我媽係玩妹，唔識做人老母，害我，希望你唔係」。

不過樓主則表示她與自己父母都有能力照顧BB，並坦承如果自己有事，兩老都可以代為照顧BB，她會努力做好媽媽的角色，而小朋友去不去外國及幾大去，她會交由BB自己決定，

我本身嘅家庭都算唔錯，仲有家人嘅支持同幫助，我會取長補短！因為有時自以為好嘅決定對佢未必好，當然我都會同佢講清楚好處、壞處，我亦會跟埋去，結婚生仔之類都係我之前未接觸過，但決定咗就會盡力去學去了解同做好。

樓主又指結婚前已經做好自己要面對的準備，如果他朝有日要離婚，她都有能力照顧BB，而整個奉子成婚的過程，其實最難是向父母交代，

我覺得最需要勇氣係同父母坦白個陣，同男朋友（老公）一齊返屋企同爸爸媽媽講，爸爸媽媽黑黑地面，但冇鬧冇打個啲，跟住講下之前嘅安排（結婚讀書之類）。

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責任編輯︰王明芳