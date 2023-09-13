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【被捕支援】星火同盟義工涉洗黑錢63萬　被告自辯稱轉帳予被捕人士買物品

社會 17:35 2023/09/13

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被告余昕鈺今出庭自辯。陳曉欣攝

21歲前議員助理兼眾籌平台「星火同盟」義工於2019年下半年涉洗黑錢約63.8萬元，早前否認否認1項洗黑錢罪，案件今（13日）於區域法院續審。法官今早裁定表證成立，被告出庭自辯稱，「星火」所得捐款用作支援被捕人士，其銀行戶口獲「星火」成員轉入的捐款會轉帳予求助者購買物品，他從沒懷疑「星火」做不法的事。

被告余昕鈺（現年21歲），案發時為大專生，被控1項洗黑錢罪。控罪指，被告於 2019年6月3日至12月28日期間，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即在香港上海滙豐銀行有限公司所持帳戶內的約63.8萬元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

被告自辯稱，他於2016年應小學師兄「阿蚊」邀請為替梁天琦助選，「阿蚊」後來於2016年旺角事件被捕，並獲「星火同盟」支援，輾轉成為「星火」義工，余亦在2017年底起替「星火」做義工，協助舉辦街站，被捕支援及心意卡等工作，直至2019年。余續稱，星火在2019年的遊行街站獲很多市民捐款，街站統籌工作由1名女子負責，籌款箱亦由她處理，余不清楚捐款的後續處理。

余指，從沒懷疑過「星火」所做的事屬非法，指「星火」在街站及網上所得籌款是用作支援被捕或在囚人士，申請經濟援助的人須提供保釋紙等證明文件，「星火」最高曾批出5,000元緊急資助。余舉例，被捕人士會被檢取手機作證物，故需要購買新手機。余當時協助將個案資料填入試算表，再由負責人分配個案予義工跟進，並將款項存入余的銀行戶口，余再按試算表紀錄轉帳予求助者。

辯方庭上讀出被告部分的交易紀錄，被告稱曾提取萬多元到法院保釋被捕者，又或支付在囚者訂報紙和私飯的費用，款項能對應試算表紀錄。

法官問及，余是否將其戶口的款項與「星火」的款項「撈埋一齊」，余同意，指「當時比較混亂，冇分開」。

審訊明（13日）續。

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記者：陳曉欣

 

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