  • 28°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 18:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2023】連年吃「閉門羹」無阻提建議　民主黨為何僅前言提政改？

政治 18:11 2023/09/13

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

民主黨發表施政報告建議。（趙居逸攝）

民主黨今日發表施政報告建議，黨主席羅健熙表示，過去兩三年都都約見政府提交建議，但均被拒絕。他稱「可能和特首李家超取消行政會議示威區原因一樣，認為接收市民意見的渠道太多」，羅相信接收民意的渠道，永遠不會嫌多、亦不應該嫌多，「民主黨有責任講，政府亦有責任聽。」認為政府應有胸襟。

民主黨施政報告建議以「必須保持香港的獨特地位和優勢」為題，對於今次僅在前言提及政改，羅健熙表示，民主黨並非害怕，而是相信政府短期不會考慮，尤其是區議會剛完成改制，立法會選舉制度改革亦僅兩年。他強調，對政治制度的思考無時無刻都應該保持，因《基本法》45條依然生效。

「香港不能不斷問中央攞着數」

民主黨在建議書前言認同開拓東門及中東市場是較合理方向；近日力推「夜經濟」，則是治標非紙本。民主黨認為政府在推動香港融入大灣區之時，重點應是認清香港的獨特性，香港有何優勢值得大灣區其他城市參考，而非只是輸出「消費群體」。又提到香港再不能只「依靠中央」，不斷問中央「攞着數」，強調香港必須奮發自強。

對於本港旅遊發展，羅健熙表示，政府應該思考如何吸引國際、過夜的遊客。建議應舉辦更多國際盛事，「新加坡暑假搞英超活動，吸引世界各地觀眾去睇波，為甚麼香港的國際賽事來來去去到是七欖球和馬拉松？」羅認為，政治氣氛緊張，亦是影響本地人消費、生育意願的原因之一。

大型基建方面，民主黨認為，北部都會區與則交椅洲填海計劃同時存在，除非有相關數字證明必要性，否則填海工程應該暫停。

房屋政策方面，民主黨房屋政策發言人莊榮輝促請政府盡快於粉嶺高球場建公屋，並把空置學校改為過渡性房屋，讓排隊超過3年的居民入住。對於私人住宅市場，民主黨則促請落實國家「房住不炒」政策。

區議會人選於9月決定

區議會選舉方面，羅健熙表示，參選者要等中委討論，勝算亦是參選其中一個考慮因素，又指有黨友已進行支部甄選，名單之後會交予中委作決定，民主黨亦會準備財政上的支援。他又提到，2021年的立法會選舉沒有人參選，是因為黨內有不同意見，而現在是參選區議會，社會狀況不同，很難一概而論。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【民主黨】籌款晚宴再因場地問題告吹　羅健熙質疑食肆受外來壓力放棄
16:00 2023/09/03
【民主黨】籌款晚宴再因場地問題告吹　羅健熙質疑食肆受外來壓力放棄
【參政議政】李家超：現屆議員議政表現良好　拒評民主黨晚宴再三告吹
15:29 2023/09/05
【參政議政】李家超：現屆議員議政表現良好　拒評民主黨晚宴再三告吹
【全港大水浸】周浩鼎提醒可申請緊急救援基金　民主黨批政府發放訊息混亂
16:30 2023/09/08
【全港大水浸】周浩鼎提醒可申請緊急救援基金　民主黨批政府發放訊息混亂

你可能感興趣

【民主黨】籌款晚宴再因場地問題告吹　羅健熙質疑食肆受外來壓力放棄
16:00 2023/09/03
【民主黨】籌款晚宴再因場地問題告吹　羅健熙質疑食肆受外來壓力放棄
【參政議政】李家超：現屆議員議政表現良好　拒評民主黨晚宴再三告吹
15:29 2023/09/05
【參政議政】李家超：現屆議員議政表現良好　拒評民主黨晚宴再三告吹
【全港大水浸】周浩鼎提醒可申請緊急救援基金　民主黨批政府發放訊息混亂
16:30 2023/09/08
【全港大水浸】周浩鼎提醒可申請緊急救援基金　民主黨批政府發放訊息混亂
一國兩制 北部都會區 過渡性房屋 行政會議 公屋 英超 經濟 粉嶺高球場 記者 馬拉松

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
12:10 2023/09/12
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查
17:33 2023/09/12
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查