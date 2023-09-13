【施政報告2023】連年吃「閉門羹」無阻提建議　民主黨為何僅前言提政改？

▲ 民主黨發表施政報告建議。（趙居逸攝）

民主黨今日發表施政報告建議，黨主席羅健熙表示，過去兩三年都都約見政府提交建議，但均被拒絕。他稱「可能和特首李家超取消行政會議示威區原因一樣，認為接收市民意見的渠道太多」，羅相信接收民意的渠道，永遠不會嫌多、亦不應該嫌多，「民主黨有責任講，政府亦有責任聽。」認為政府應有胸襟。

民主黨施政報告建議以「必須保持香港的獨特地位和優勢」為題，對於今次僅在前言提及政改，羅健熙表示，民主黨並非害怕，而是相信政府短期不會考慮，尤其是區議會剛完成改制，立法會選舉制度改革亦僅兩年。他強調，對政治制度的思考無時無刻都應該保持，因《基本法》45條依然生效。

「香港不能不斷問中央攞着數」

民主黨在建議書前言認同開拓東門及中東市場是較合理方向；近日力推「夜經濟」，則是治標非紙本。民主黨認為政府在推動香港融入大灣區之時，重點應是認清香港的獨特性，香港有何優勢值得大灣區其他城市參考，而非只是輸出「消費群體」。又提到香港再不能只「依靠中央」，不斷問中央「攞着數」，強調香港必須奮發自強。

對於本港旅遊發展，羅健熙表示，政府應該思考如何吸引國際、過夜的遊客。建議應舉辦更多國際盛事，「新加坡暑假搞英超活動，吸引世界各地觀眾去睇波，為甚麼香港的國際賽事來來去去到是七欖球和馬拉松？」羅認為，政治氣氛緊張，亦是影響本地人消費、生育意願的原因之一。

大型基建方面，民主黨認為，北部都會區與則交椅洲填海計劃同時存在，除非有相關數字證明必要性，否則填海工程應該暫停。

房屋政策方面，民主黨房屋政策發言人莊榮輝促請政府盡快於粉嶺高球場建公屋，並把空置學校改為過渡性房屋，讓排隊超過3年的居民入住。對於私人住宅市場，民主黨則促請落實國家「房住不炒」政策。

區議會人選於9月決定

區議會選舉方面，羅健熙表示，參選者要等中委討論，勝算亦是參選其中一個考慮因素，又指有黨友已進行支部甄選，名單之後會交予中委作決定，民主黨亦會準備財政上的支援。他又提到，2021年的立法會選舉沒有人參選，是因為黨內有不同意見，而現在是參選區議會，社會狀況不同，很難一概而論。

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記者：趙居逸