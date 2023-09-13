【錶行劫案】警方拘捕多一名疑犯　10歲巴裔男童疑持槌行劫

▲ 警方押解疑犯到現場重組案情。(黃傑偉攝)

尖沙咀一間錶行周一(11日)遭賊人持刀槌行劫，掠去20隻總值約370萬元的名錶，警方同日迅速破案，拘捕2名巴基斯坦裔青年，分別為19歲劫匪及在逃接應車司機的胞弟。警方昨日(12日)再拘捕多一人，累計拘捕3人。消息指，最新一名被捕人為男學生，同樣為巴基斯坦裔，報稱年僅10歲。

警方今日(13日)將疑犯押返現場進行案情重組，目前警方仍在追緝2名在逃人士。

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案發於前日下午約3時48分，尖沙咀廣東道「名人站」遭數名南亞裔劫匪持刀及槌行劫，掠去總值約370萬元的20隻手錶，之後登上一輛七人車逃去，事件中，一名女職員擦傷手指。西九龍總區重案組隨即展開調查，並於飛鵝山部署，並於案發約1個半小時後，成功於飛鵝山山腳拘捕19歲巴籍青年，又在附近叢林檢獲一個背囊，內藏被劫走的20隻名貴手錶。

警方昨日尋獲涉事銀色七人車，停泊在九龍灣宏光道一個露天停車場，車內遺下大鐵槌及刀，據了解，賊車掛上假牌，警到場時已拆去。

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