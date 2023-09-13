  • 28°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 18:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【錶行劫案】警方拘捕多一名疑犯　10歲巴裔男童疑持槌行劫

社會 17:40 2023/09/13

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

警方押解疑犯到現場重組案情。(黃傑偉攝)

尖沙咀一間錶行周一(11日)遭賊人持刀槌行劫，掠去20隻總值約370萬元的名錶，警方同日迅速破案，拘捕2名巴基斯坦裔青年，分別為19歲劫匪及在逃接應車司機的胞弟。警方昨日(12日)再拘捕多一人，累計拘捕3人。消息指，最新一名被捕人為男學生，同樣為巴基斯坦裔，報稱年僅10歲。

警方今日(13日)將疑犯押返現場進行案情重組，目前警方仍在追緝2名在逃人士。

點擊圖片放大
+2

案發於前日下午約3時48分，尖沙咀廣東道「名人站」遭數名南亞裔劫匪持刀及槌行劫，掠去總值約370萬元的20隻手錶，之後登上一輛七人車逃去，事件中，一名女職員擦傷手指。西九龍總區重案組隨即展開調查，並於飛鵝山部署，並於案發約1個半小時後，成功於飛鵝山山腳拘捕19歲巴籍青年，又在附近叢林檢獲一個背囊，內藏被劫走的20隻名貴手錶。

警方昨日尋獲涉事銀色七人車，停泊在九龍灣宏光道一個露天停車場，車內遺下大鐵槌及刀，據了解，賊車掛上假牌，警到場時已拆去。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

相關文章

【錶行劫案】警方拘捕1名19歲巴裔男子　起回全部失物
20:57 2023/09/11
【錶行劫案】警方拘捕1名19歲巴裔男子　起回全部失物
【錶行劫案】警方拘捕多一名疑犯　10歲巴裔男童疑持槌行劫
今日 17:40
【錶行劫案】警方拘捕多一名疑犯　10歲巴裔男童疑持槌行劫

你可能感興趣

【錶行劫案】警方拘捕1名19歲巴裔男子　起回全部失物
20:57 2023/09/11
【錶行劫案】警方拘捕1名19歲巴裔男子　起回全部失物
【錶行劫案】警方拘捕多一名疑犯　10歲巴裔男童疑持槌行劫
今日 17:40
【錶行劫案】警方拘捕多一名疑犯　10歲巴裔男童疑持槌行劫
搶劫 巴基斯坦 南亞 九龍 飛鵝山 罪案 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
12:10 2023/09/12
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查
17:33 2023/09/12
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查