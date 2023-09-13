  • 28°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 18:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虐待動物】為拆散鴛鴦聘「巫師」殺鼠施法　24歲男認串謀虐畜候判

社會 17:41 2023/09/13

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

被告今於西九龍裁判法院承認串謀殘酷對待動物罪候判。資料圖片

24歲男銷售員為了拆散鴛鴦，以逾1萬元聘「巫師」進行動物祭祀，數隻老鼠慘被殺害。涉案男今（13日）於西九龍裁判法院承認1項串謀殘酷對待動物罪，押後至9月27日判刑，待索社會服務令及背景報告。

被告黃晉賢（24 歲，銷售員），被控與唐綽謙串謀殘酷對待動物。唐於2022年承認2項殘酷對待動物罪、1項企圖殘酷對待動物罪及6項串謀殘酷對待動物罪，被判入更生中心。

案情指，唐綽謙在Instagram經營以動物作祭祀，以增進兩性關係的生意，最低消費1.5萬元。1名支持動物權益的男子於2021年8月發現專頁後，假意交易相約會面，由「放蛇」警員赴會，唐表示會在墳場殺兔，被當場拘捕。

唐的電話WhatsApp紀錄顯示，被告在同月以1.15萬元聘請唐作「分手儀式」，選擇青蛙作祭品，並將一男一女的照片發訊予唐，唐最後將數隻老鼠屍體、染血的刀和女子照片的照片傳給被告。

被告在同年10月離港，今年5月返港時被捕，警誡下保持緘默。裁判官香淑嫻將案件押後至至9月27日判刑，其間為被告索取社會服務令及背景報告。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

罪案 虐待 兩性關係 銷售 服務 Instagram

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
12:10 2023/09/12
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查
17:33 2023/09/12
【2元乘車優惠】九巴被指利用樂悠咭揾政府着數　工會料涉逾萬人　議員促政府調查