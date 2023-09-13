【虐待動物】為拆散鴛鴦聘「巫師」殺鼠施法　24歲男認串謀虐畜候判

▲ 被告今於西九龍裁判法院承認串謀殘酷對待動物罪候判。資料圖片

24歲男銷售員為了拆散鴛鴦，以逾1萬元聘「巫師」進行動物祭祀，數隻老鼠慘被殺害。涉案男今（13日）於西九龍裁判法院承認1項串謀殘酷對待動物罪，押後至9月27日判刑，待索社會服務令及背景報告。

被告黃晉賢（24 歲，銷售員），被控與唐綽謙串謀殘酷對待動物。唐於2022年承認2項殘酷對待動物罪、1項企圖殘酷對待動物罪及6項串謀殘酷對待動物罪，被判入更生中心。

案情指，唐綽謙在Instagram經營以動物作祭祀，以增進兩性關係的生意，最低消費1.5萬元。1名支持動物權益的男子於2021年8月發現專頁後，假意交易相約會面，由「放蛇」警員赴會，唐表示會在墳場殺兔，被當場拘捕。

唐的電話WhatsApp紀錄顯示，被告在同月以1.15萬元聘請唐作「分手儀式」，選擇青蛙作祭品，並將一男一女的照片發訊予唐，唐最後將數隻老鼠屍體、染血的刀和女子照片的照片傳給被告。

被告在同年10月離港，今年5月返港時被捕，警誡下保持緘默。裁判官香淑嫻將案件押後至至9月27日判刑，其間為被告索取社會服務令及背景報告。

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記者：陳曉欣