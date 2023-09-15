城大拓展東南亞與內地合作夥伴網絡 促進亞洲創科發展

▲ 行政長官李家超（右三）於今年七月率領代表團，到訪新加坡、印尼和馬來西亞，獲邀出席的城大與新加坡國立大學簽署合作備忘錄。圖左起為城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授、校董會主席黃嘉純、梅彥昌校長；圖右二及一為新加坡國立大學陳永財校長、常務副校長（研究與科技）辦公室高級處長羅繼斌。

為進一步推動創科發展，香港城市大學（城大）舉辦的大型創新創業「HK Tech 300」計劃，自去年起先後擴展至內地與東南亞，以促進各地創科生態圈的交流合作。城大早前更分別與新加坡國立大學、馬來西亞數碼經濟機構（MDEC）和內地初創培育機構簽署合作備忘錄，推動科研合作，共同為區內初創提供跨地域發展機會，協助香港實現成為國際創新科技中心的願景。

城大為結合香港、內地以至東南亞的初創發展優勢和資源，並將大學科研成果及知識產權的實際應用延伸至整個地區，自去年6月起於內地率先推出「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」，並於今年宣布推出第二屆賽事，將內地賽區由七個增至九個之外，亦與六間內地創投基金建立約十億人民幣共同投資合作關係，支持HK Tech 300培育的初創企業進一步發展。

▲ 城大早前在吉隆坡舉辦「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」啟動禮，14隊獲天使基金投資的初創企業在現場向當地院校和培育機構代表，介紹其科研產品及服務。

繼而於今年5月，城大在馬來西亞吉隆坡啟動「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」，與來自東南亞四個國家的四所大學和MDEC等三家科創培育機構合作，積極為香港、內地以至整個地區培育具發展潛力的初創企業。

▲ 城大在今年7月舉辦第一屆「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」頒獎禮，14間來自香港及內地的初創企業勝出。圖為得獎初創振創傑科創辦人兼城大校友王春曉（左）向城大校董會主席黃嘉純（右）簡介其得獎項目及產品。

促進科研合作與初創培育

今年7月，行政長官李家超率領代表團到訪新加坡、印尼和馬來西亞期間，見證城大與新加坡國立大學簽署合作備忘錄，合作開展在材料科技和氣候可持續發展領域的研發項目；亦見證城大與MDEC達成合作，共同推動雙方孵化的初創企業和科技公司進一步加速發展，並協助進入內地和東南亞市場。

▲ 行政長官李家超（中）率領的代表團，促成了香港與新加坡、印尼和馬來西亞的機構和企業簽署多份合作備忘錄，當中包括城大與MDEC的合作。圖左二為MDEC數字投資高級副總裁Raymond Siva、圖右二及一為城大梅彥昌校長及高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授。

新加坡國立大學是全球排名十大的頂尖學府，今次合作亦得到兩地政府支持；而MDEC作為馬來西亞通訊及多媒體部轄下一所推動當地數碼經濟發展的機構，是首次與香港的高等院校開展同類型合作。

城大梅彥昌校長說：「城大作為連繫全球的大學，以及世界級研究及教學的創新樞紐，透過與區內領先大學及培育機構合作，將可助兩地科研人才及初創善用大學的獨特優勢和資源，推進科研技術與企業的成長及發展，並進一步將城大的創新及科研能力擴展至整個地區，實在是互惠互利。」

與內地培育機構建立戰略合作

在內地方面，城大及HK Tech 300的代表參與了上月25至27日於北京舉行的「HICOOL 2023全球創業者峰會暨創業大賽」（HICOOL）。雙方在峰會首日簽訂戰略合作協議，以加強優質項目和人才等資源的交流互通，培育更多創新創業項目，進一步推動雙方創新創業生態體系的發展。

▲ 城大副校長（行政）李惠光（左）及北京海外高層次人才協會理事長關鴻亮（右）代表城大及HICOOL簽署戰略合作協議。（圖片來源：中新社記者賈天勇攝）

HICOOL是具全球影響力的創新型國際賽事，今年大賽吸引了全球114個國家和地區的近7,500名創業者參賽，涉及超過5,700個項目，人才數和項目數均創歷史新高。

今年便有六支來自城大的初創參與了大賽，橫跨大健康、深科技、能源和環保技術等領域。其中，獲得HK Tech 300天使基金投資的初創i2Cool脫穎而出，以「無電製冷技術被動式輻射製冷解決方案」獲大會頒發優勝獎。城大與HICOOL雙方將繼續深化交流，為京港兩地年輕人提供更多機遇。

城大高級副校長（創新及企業）暨HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦教授說：「我們會繼續拓展內地、東南亞以至全亞洲區的合作夥伴，結合香港、內地以及東南亞的發展優勢和資源，為三地有志創業的年輕人在培訓、資金、專業指導、投資及業務發展網絡上提供更多支援，同時將城大的科研成果在區內轉化落地，致力令HK Tech 300成為領先亞洲的大學創新創業計劃。」

HK Tech 300計劃自2021年3月推出至今，已有超過1,500名參加者參與由專業機構提供的創業培訓課程，逾610支初創團隊獲得十萬港元種子基金，其中400多隊團隊已同時加入香港科技園公司「IDEATION」計劃；超過120間初創公司各獲批出高達100萬港元的天使基金投資；城大至今與包括華潤創業有限公司在內的15間創投企業及基金，建立共約12億港元的共同投資合作關係；此外，逾150位資深工業家及成功企業家參與計劃，成為初創團隊的創業導師。



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(特約)