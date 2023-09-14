【衛生問題】港男去按摩店發現毛巾極油　師傅自爆1原因無限重用

▲ 有港男近日在網上分享經歷，指大埔某按摩店的毛巾極油，要求更換後更意外爆出店鋪在沒有清洗的情況下一直重用毛巾。

香港人工作忙碌，不少人會在空餘時按摩鬆一鬆。不過近日就有港男在社交平台分享中伏經歷，指大埔某間按摩店衛生情況欠佳。毛巾極油之餘，要求師傅更換毛巾時，對方更爆出老闆為節省成本，一直重用店內毛巾，令港男大感噁心，直言：「都唔知其他客人有無皮膚病」，從此對該店有心理陰影。

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事主周二（12日）於Facebook群組「大埔人大埔谷」發文，指他上次光顧大埔某按摩店時發現「啲毛巾好油」，於是要求按摩師傅更換，不料對方卻不以為然，表示「啲毛巾係咁㗎啦，老細話洗毛巾好貴，要重用」，換言之店內的毛巾已不知被多少顧客使用過，且一直未有清洗。事主聽罷大感震驚，直指「勁噁心，都唔知其他客人有無皮膚病，點會可以重用毛巾㗎」。事主指，雖然他最終成功更換了新毛巾，但該經歷令他有心理陰影，以後不會再光顧，並提醒街坊「大家睇路，小心傳染病。」

帖文發布後引來網民留言，不少人認同事主，斥責涉事按摩店做法噁心，「重用都講得出」、「好噁心，share香港腳」、「毛巾都重用。其他嘢真係唔敢諗」。亦有人分享類似光顧同一間店的經歷，指「上次都覺得啲毛巾感覺怪怪地」。

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到底按摩店重用毛巾的做法是否會導致顧客感染香港腳？本港皮膚科專科醫生劉顏銘曾接受TOPick訪問，指出香港腳本身具有傳染性，並且可以透過接觸傳染，因此與香港腳患者共用衣物如毛巾、鞋襪等，甚至赤腳踩過患者曾走過的地板，例如游泳池地板、更衣室等，也有可能受到感染。另外，免疫力較弱的人士例如長者、糖尿病患者、癌症患者、愛滋病患者，以及正在服用類固醇藥物的病人等，也會較為容易感染香港腳。

預防香港腳

劉醫生指出，由於香港夏天炎熱潮濕，特別容易令真菌滋生，因此香港腳在本地十分普遍。如要預防香港腳，可以參考以下５個方法：

避免穿不透氣的鞋，例如膠鞋；如果鞋子因為下雨弄濕，一定要風乾及晾乾才可以再穿，因此最好有兩雙以上鞋子替換，鞋子宜放在通風處避免生真菌。

建議穿純棉或會吸腳汗的襪子，並且每天更換及清洗。

可用止汗劑於容易出腳汗人士，改善出汗所引起的潮濕。

每天清潔雙腳，洗完澡除用毛巾擦過，可用風筒吹乾，保持足部及趾間乾爽。

不與他人共穿鞋子，買鞋時，勿以赤腳試穿鞋，避免感染。盡量避免在公共泳池、健身室、更衣室赤腳走路、避免穿公共拖鞋。

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責任編輯：羅嘉欣