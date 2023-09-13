【離譜要求】無飯夫妻食厭外賣想向鄰居黐餐　貼告示提5大厚面皮要求惹眾怒

▲ 想食住家飯但又要多多要求！

現代社會很多都是雙職家庭，公一份婆一份，所以未必有時間煮飯。內地一對年輕男女，因長期食外賣而厭倦，希望能有住家飯可吃，便在大門貼出告示，希望向鄰居「黐餐」，但列出5大要求，即時惹來一眾網民炮轟「厚臉皮」。

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該名來自成都的網民在小紅書發文，指有住戶在屋苑貼出一則「蹭飯申請」告示，希望找尋熱心鄰居提供膳食服務。該名住戶稱是小劉，而劉氏夫婦是典型的「無飯夫妻」，兩人都因工作忙碌及不懂煮飯，多年來靠食外賣維生，令到腸胃變差，因此有了希望向鄰居「黐餐」的念頭。

小劉更表示，「每次晚餐時聞著小區裡瀰漫著油煙味非常的嘴饞，想試試看有沒有可能蹭口家常飯！」

網民彈要求離譜

不過，小劉提出以下5大離譜要求，卻令人難以接受︰

1. 一周需要煮5天，從周一至周五，一日兩餐。

2. 包括一人分量的午餐以及兩人份的晚餐。

3. 食物用飯盒載著送到家門口。

4. 不吃洋蔥、苦瓜和魚腥草，拌麵、家常菜、煲湯、涼菜稀飯饅頭都可以。

5. 報酬希望能夠比外賣便宜一點最為理想。

告示更表明了希望鄰居「幫助延長兩個年輕人的壽命」。

▲ 小劉在家門口貼出告示。（網上圖片）

網民炮轟夫妻佔盡便宜

通告內容被上載上網後，不少網民批評兩人又懶又想佔便宜，指其厚臉皮且不懂人情世故，紛紛指「只有親生媽媽會做的工作」、「要餵到嘴邊嗎」。有網民稱，家裡煮飯比吃外賣貴和辛苦，「花2小時煮，吃飯半小時，收拾洗碗1小時」，「吃的不一定好，不如外賣」。有網民認為他們的要求太離譜，形容「我以為我眼睛出問題了」、「把煮飯說得這麼容易」、「要求多還好，要付費呀年輕人」，指禮貌上甚至要額外付錢答謝，才能有資格這樣要求。

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責任編輯︰王明芳