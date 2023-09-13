【靚媽追星】OOHA觀塘設教主打卡位送千份禮品　Anson Lo想去外太空探究外星人

▲ 盧瀚霆（Anson Lo）今日（13日）在觀塘出席OOHA飲品活動。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）9月13日在觀塘出席OOHA飲品活動，大批神徒迫爆商場。教主在台上揭開一星期限定的打卡及尋寶活動，有機會得到各款限量版精品。今個星期神徒媽媽可以帶家中的小神徒帶同公仔與教主打卡喇！

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即日起至9月19日，OOHA在觀塘apm商場大堂層打造全新的「OOHAppy Land」，設4大主題打卡位包括「繽紛世界」檸檬蜂蜜味、「叢林世界」白桃烏龍茶味、「深海世界」柚子海鹽味及「外太空世界」巨型荔枝乳酸味。由Craig & Karl 創作的《 OOHA® World》插圖變成有得玩、有得影的打卡裝置。

▲ Anson Lo喜歡新出的蜂蜜檸檬味易配搭食物，特別夾綠茶和焙茶口味月餅。（越玲瓏攝）

教主想去太空漫遊

「工作狂」教主如果放長假，可以選以上一個地方旅行探險，教主笑言最想去外太空世界，「因為我本身對外太空好有興趣，我經常上YouTube去探究這個世界是否有外星人，或者幾時有星球撞落（地球），我對外太空感到很好奇，可以上到去飲汽水應該幾開心。」

而教主日常最偏愛柚子海鹽味，味道較中性的，如果吃濃味食物或甜食，配以柚子海鹽味汽水比較平衡味蕾。另外教主認為新出的蜂蜜檸檬味也易配搭食物，雖然味道甜一點，但好夾綠茶月餅，或者是一些茶類月餅如焙茶，覺得幾特別。

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場內還隱藏了4個不同造型的Anson Lo打卡位，包括招牌粉紅色衫做心心手勢、穿上黃色外衣的他飄浮在七彩雲層上、躲藏在五顏六色叢林或磚牆中，等你來一齊打卡。場內亦設有兩部OOHA汽水機，可以港幣3元試飲4款雙重口味的OOHA汽水。

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掃隱藏QR code贏獎品

神徒打卡之餘，記得尋找全場隱藏的指定QR code，在活動上，Anson Lo更親自貼上最後3張QR Code，好易搵到！以手機掃QR code即可獲得Craig & Karl風格創意虛擬插圖如蜜蜂、柚子等，集齊指定OOHA驚喜元素，即有機會贏得過千份禮品，包括OOHA驚喜禮盒、全新限量版「OOHAppy Land」及「OOHA®海底世界」特大珍藏卡1張，以及各款驚喜OOHATM精品，包括限量版布袋、襪及便利貼等。

▲ 教主想去太空漫遊。（越玲瓏攝）

「OOHAppy Land」詳情

日期：即日起至2023年9月19日

地點：觀塘apm商場大堂層

開放時間：星期一至四：上午11時至晚上10時

星期五至日：上午11時至晚上11時

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記者：林綺玲