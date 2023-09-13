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陳慧琳為月底演唱會加強排練　Kelly排舞室過牛一

娛樂 19:41 2023/09/13

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

今日（9月13日）是陳慧琳（Kelly）生日，但正忙於準備澳門演唱會的她，暫時放低家人，選擇排舞室與一班dancers渡過。

Kelly說：「疫情下好耐冇試過一班人過生日，今日好開心！可以同一班舞台戰友齊齊砌蛋糕，兩個囝囝就等我今晚排完舞再同我屋企慶祝，生日願望？梗係身體健康，演唱會順利。」

闊別演唱會舞台4年，將於今個月底在澳門舉行一連兩場《陳慧琳Season 2演唱會澳門站》的Kelly，連月密鑼緊鼓為演唱會綵排，以兌現個唱頭part炸場令Fans high 爆的承諾。

感謝粉絲生日應援

所以就算今日生日，Kelly一早已抵達排舞室排練，說：「呢兩個月，其實我都keep住排舞，每大概排4個鐘，但現在距離演唱會不足一個月時間，加上今次好多part會用上好多dancers，所以想加大力度排齊人綵排。」

另外，Kelly十分感謝粉絲特意為她籌備生日應援，包括尖沙咀至中環摩天輪的流動應援車、尖沙咀大型LED廣告版及茶飲店的生日應援以及多區的巴士站新曲廣告牌應援等。

Kelly說：「好多謝fans咁多年對我嘅支持，今年又花好多心思幫我應援，為答謝大家，我會出盡萬二分努力為澳門演唱會做到最好，同大家過一個難忘，興奮嘅晚上。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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