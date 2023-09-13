【串謀搶劫】搶劫逾582萬元名錶金飾後再出擊　警擎槍擒匪8人認罪候判

▲ 8名男子今於高等法院承認串謀搶等罪，還押候判。資料圖片

劫匪持刀及鐵鎚分別於2019年11月約1個月期間，糾黨搶劫金行及錶行，劫去財物總值逾582萬元。金行被劫後兩天匪徒再度行動，擬劫懷有逾萬元款項的台灣漢，被早已在場監視的警員截查，其間賊人曾兩度開車撞向警方私家，警員警告不果開槍擊中賊車，劫匪當場被擒。涉案8人今（13日）於高等法院承認串謀搶劫等罪，法官聽取求情後，押後至9月25日判刑。

8名被告為王承志(31歲)、蘇嘉俊(24歲)、鄭子鍵(24歲)、吳聯傳(30歲)、余鑫健(25歲)、黃歲彰(29歲)、周信發(29歲)及張承發(36歲)。

首7名被告承認串謀搶劫罪，控罪指他們於2019年12月3日，在何文田常樂街串謀搶劫。第3至7被告另被控於同日同地藏有5柄刀及1柄鐵鎚。第3被告另承認洗黑錢罪，即於同日處理12萬元及1隻Franck Muller 法穆蘭手錶。

首被告及第5名被告另承認同年12月1日，連同3名男子在紅磡美景樓二期地下搶劫一金行共248件金飾。第8被告另於同年11月8日，在旺角廣華街仁安大廈地下搶劫陳姓男子共32隻手錶。

控方於庭上透露，除次被告外，其餘被告過往均有刑事紀錄，包括爆竊、盜竊、普通襲擊及不誠實罪行。代表律師分別求情時指，被告因財政困難，為「賺快錢」而犯案，並非案件主腦，部分被告只負責駕車及把風，並沒有參與計劃劫案。

案情指，2019年12月3日，首被告駕的士至何文田常樂街，其間曾更換車牌，數名蒙面男從白色私家車下車登上的士。警方其後展開行動，3輛警方私家車包抄兩車，便衣警截查的士時，車上載有其中3名被告，其中兩人逃走時被捕，首被告駕車撞向警方車輛，警員曾擎槍警告，首被告最終被制服。

警員截查白色私家車時，次被告駕車將的士推前半米，幾乎撞向警員，警員擎槍指向次被告及喝令停車，否則開槍，次被告未有理會及撞向警方私家車。警員擊破白色私家車後座玻璃窗後開啟車門，拉出第3被告，第4被告欲開門逃走時亦被制服。

警員向次被告作3次警告不果，次被告續推向的士及撞向警方私家車，警員遂開槍，擊中白色車司機位旁，次被告最終下車，頭部受傷的第6被告亦被捕，所有人警誡下均保持緘默，警方於兩賊車上分別撿獲2柄開山刀、3柄牛肉刀及鐵鎚。

首被告警誡下稱欠債20萬元，巿人要求他駕的士搶劫，事成可獲10萬至20萬元報酬。首被告駕的士接載同黨到紅磡一工廈「搶個中年男人嘢」，其後行動取消。次被告稱駕白色私家車提供Uber服務，並曾接載部份被告。他聽到有被告致電時提及「有四個台灣佬交收」，其後聽到「不如取消交收，喺下面降住台灣佬」。

首被告及第5被告於案發前兩天，曾到紅磡搶劫金行。首被告稱有人提及「會做呢間行」，事成後他可獲酬10萬元。第5被告則負責「入店持刀控場」，他表示並不知道誰計劃搶劫，亦忘了其他細節，事件中金行被劫去248件金飾，總值逾122萬元。

第8被告警誡下稱，他受指示到廣華街假裝購買女裝錶，待店員打開飾櫃後便佯裝有要事及離開，「我都意會到係開門俾啲劫匪入嚟打劫啦」，當他推門離開時，兩名男子便入內搶去32隻金錶，共值逾459萬元。

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記者：林育慧

