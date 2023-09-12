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【說笑之人】吳肇軒諾電影票房過2千萬　與孖袁富華伍詠詩辦棟篤笑回饋觀眾

娛樂 23:04 2023/09/12

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

由區焯文執導，袁富華及吳肇軒領銜主演，伍詠詩、阮兆輝、陳麗雲及蔣祖曼參演的電影《說笑之人》將於本周四（9月14）上畫。今日（9月12日）導演區焯文、袁富華、吳肇軒、伍詠詩、陳麗雲都有現身首映禮跟大家見面，並進行祝酒儀式。

首先導演區焯文講到製作《說笑之人》的早期心路歷程，他說：「想以父子為題，但他們需要經歷逆境和不幸，不過希望以輕鬆手法來處理，所以就由阿仔講棟篤笑，以喜劇形式來表達出他們的故事。」

（左起）袁富華、廖子妤、吳肇軒、伍詠詩。

吳肇軒再向Ben哥示愛

袁富華表示：「今次演輕度智障爸爸有相當的難道，角色背景設定為不是天生有殘障，而是因為小時候燒壞腦影響了身體機能。不過最難演的是內心戲，當時都有做資料搜集，跟那些朋友聊天，去了解他們的諗法，但最終也只能靠想像來演出，所以我們都有在劇情發展中下功夫。」

另一男主演吳肇軒再次向Ben哥示愛，他說：「好感激Ben哥，一路都學習中，他建構出一個好紮實的角色，I Love you。我本身都鍾意睇棟篤笑，外國、台灣等都有睇，出演綜藝前都會睇棟篤笑，令自己預早投入在狀態之中，要是電影票房過2000萬便會開場棟篤笑騷。」

最後，女主角伍詠詩講到：「我在戲中的角色是帶軒仔去認識棟篤笑，過程中要一齊度戲中棟篤笑的內容，都會擔心自己笑而其他人會唔笑，過程中好多這些不同的畫面。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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