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【控煙政策】 港大︰控煙令私煙數目增說法醜化煙民   訂全面禁煙目標可令煙商知難而退

社會 21:09 2023/09/13

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林大慶表示，本港每年有7千人因吸煙死亡，屬「極端情況」。(林宇翔攝)

政府希望加強立法控煙措施，其中一個阻力相信是煙草商及報販業界。港大醫學院公共衞生學院名譽臨床教授林大慶表示，賣煙草的商人經常指控煙措施會加劇私煙，是醜化煙民。他指研究顯示違法買走私煙是極少數，證據亦顯示加煙稅後不少煙民戒煙或減少食煙。

林大慶提到，本港面對最大的健康問題是煙草及尼古丁，形容每年7000人因吸煙離世有如黑雨般的「極端情況」。他指，禁煙立法時間可長可短，如本港有目標全面禁煙，而且市民支持，做完一步接着做，2030年要達到目標並非渺茫，亦相信煙民於7年時間內大部分都能戒煙。

港大公共衞生學院副教授何世賢表示，煙草商財雄勢大，影響力大，過往多次的控煙措施，包括將煙包的健康警示由50%增至80%、禁止電子煙及加熱煙產品，立法工作歷經超過3年的時間，形容每一次的立法工作，均需要與煙草商「搏鬥」。

不過他提到本港具全面禁煙的有利條件，當中不像印尼生產煙草，亦不如美國及英國有大型煙草公司。相信如政府願意考慮，本港有條件實行全面禁煙。他表示，如訂立2030年全面禁煙的目標，煙草商會知難而退，控煙的立法工作會更加順利。

港大護理學院教授、前食物及衞生局局長陳肇始則認為，需要提供更有效的戒煙服務，病人於醫院看診是重要時刻勸告戒煙，可以轉介煙民到戒煙診所。陳肇始表示，可以嘗試於急症室、出院的階段勸告戒煙，做法需要無所不入。

記者：陳展棋

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