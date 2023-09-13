【中秋佳節】滙豐動員逾百員工中秋送暖　速凍餐自提機年內增至3部

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滙豐將於9月25日聯同惜食堂，動員近150名滙豐義工，到多區的公共屋邨和社區中心探訪約900名長者。

探訪期間，滙豐義工除了送上內有速凍餐和月餅的福袋，還會準備預先錄製的語音祝福。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，今年6月與滙豐義工訪探長者時，看到一個送餐對長者的幫助，對此感到非常感動，因此鼓勵員工積極參與送暖。

惜食堂是滙豐銀行慈善基金的長期合作夥伴。今年4月，滙豐銀行慈善基金宣布向惜食堂捐出1億港元展開膳食支援計劃，當中包括將速凍餐的產能增加六成，至2026年的總產能達到720萬個，並於低收入家庭較多的區域設立速凍餐自助提取機。首部自提機已於今年6月在觀塘區一個公共屋邨投入運作，今年內會增設2部於青衣及深水埗區的公共屋邨。

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記者：陳梓蔚