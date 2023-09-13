【不良銷售】「全單免費」變迫買10倍貨　旺角藥店職員涉呃接內地客被捕

▲ 旺角一間藥店以誤導性遺漏手法向內地客銷售中藥材，海關以涉違反《商品說明條例》拘捕一名34歲藥店男職員。（黃傑偉攝）

海關在旺角拘捕1名藥店男職員，涉嫌違反商品説明條例及誤導性遺漏。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組調查主任董灝霖表示，海關昨日(12日)接獲一名45歲內地男遊客投訴，指在旺角一藥店選購了約1400元的中成藥，其後店員表示若他選購某種中藥材滿1680元後，他先前購買了的物品可全單免費，最後事主選購了一種冬蟲草，當時玻璃瓶只標示1680元字樣，而計格單位則沒有顯示，當事主向店員詢問價格計算單位時，店員則支吾以對並把藥材磨成粉末，最後向男遊客索取1萬6千8百元的收費。

事主曾即場向店員作出激烈反對，但最終在不情願情況下以電子支付工具結賬。海關收到該名事主投訴後，今日採取行動在藥店拘捕1名34歲男職員。海關表示臨近內地十一黃金週，人員會嚴厲執法及加強巡查，以維護香港購物天堂之美譽。他呼籲店舖要 守法，任何人士違反商品說明條例，一經定罪可被罰款50萬元及監禁五年。

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