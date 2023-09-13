【違規建築】山泥傾瀉揭清水灣豪宅僭建　屋宇署將執法

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清水灣甘澍路8號發生斜坡山泥傾瀉事故，屋宇署於上周五深夜接獲警方通知後隨即派員到上址視察，發現靠近上址屋苑8D號屋下方的斜坡有山泥傾瀉，經土木工程拓展署轄下的土力工程處評估後，認為有安全風險。

屋宇署人員已即時於上周六凌晨要求警方暫時圍封有關屋宇及撤離佔用人，而毗鄰的6A, 8B 及 8C號的住戶亦需按指示暫時避免使用該等屋宇面向有關斜坡的空地／花園，以策安全。

屋宇署於9月10日早上再接獲警方通知，亦即時派員到上址視察，發現上述情況相若，而上述圍封／避免使用的指示仍需維持。



屋宇署於9月11日再聯同土力工程處人員到上址視察。經土力工程處進一步評估，為保障公眾安全，土力工程處認為需就有關斜坡進行緊急維修工程，而該斜坡部分為私人有責任維修的斜坡，部分為政府天然山坡。

該處將於明日(14日) 開展有關緊急工程，並預計將於本月底完工。在完成工程後，屋宇署會根據《建築物條例》的規定，向有關業主收回屬其有責任維修斜坡的相關費用。



現場視察亦發現8D號屋靠近斜坡位置有若干僭建物，屋宇署隨後會根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。

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記者：陳梓蔚