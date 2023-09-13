  • 27°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 23:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【違規建築】山泥傾瀉揭清水灣豪宅僭建　屋宇署將執法

社會 22:51 2023/09/13

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

（資料圖片）

清水灣甘澍路8號發生斜坡山泥傾瀉事故，屋宇署於上周五深夜接獲警方通知後隨即派員到上址視察，發現靠近上址屋苑8D號屋下方的斜坡有山泥傾瀉，經土木工程拓展署轄下的土力工程處評估後，認為有安全風險。

屋宇署人員已即時於上周六凌晨要求警方暫時圍封有關屋宇及撤離佔用人，而毗鄰的6A, 8B 及 8C號的住戶亦需按指示暫時避免使用該等屋宇面向有關斜坡的空地／花園，以策安全。

屋宇署於9月10日早上再接獲警方通知，亦即時派員到上址視察，發現上述情況相若，而上述圍封／避免使用的指示仍需維持。 
  
屋宇署於9月11日再聯同土力工程處人員到上址視察。經土力工程處進一步評估，為保障公眾安全，土力工程處認為需就有關斜坡進行緊急維修工程，而該斜坡部分為私人有責任維修的斜坡，部分為政府天然山坡。

該處將於明日(14日) 開展有關緊急工程，並預計將於本月底完工。在完成工程後，屋宇署會根據《建築物條例》的規定，向有關業主收回屬其有責任維修斜坡的相關費用。 
  
現場視察亦發現8D號屋靠近斜坡位置有若干僭建物，屋宇署隨後會根據《建築物條例》及執法政策向相關業主採取執法行動。 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【僭建】屋宇署：紅山半島70及72號獨立屋有僭建物　74號屋拒署方調查將申請手令
01:16 2023/09/11
【僭建】屋宇署：紅山半島70及72號獨立屋有僭建物　74號屋拒署方調查將申請手令
【世紀暴雨】李家超︰有關部門將巡查紅山半島　依法追究僭建
15:47 2023/09/12
【世紀暴雨】李家超︰有關部門將巡查紅山半島　依法追究僭建
【紅山半島僭建】地署：70、72及74號屋均非法佔用官地　屋宇署明申法庭手令入74號屋巡視
23:34 2023/09/12
【紅山半島僭建】地署：70、72及74號屋均非法佔用官地　屋宇署明申法庭手令入74號屋巡視

你可能感興趣

【僭建】屋宇署：紅山半島70及72號獨立屋有僭建物　74號屋拒署方調查將申請手令
01:16 2023/09/11
【僭建】屋宇署：紅山半島70及72號獨立屋有僭建物　74號屋拒署方調查將申請手令
【世紀暴雨】李家超︰有關部門將巡查紅山半島　依法追究僭建
15:47 2023/09/12
【世紀暴雨】李家超︰有關部門將巡查紅山半島　依法追究僭建
【紅山半島僭建】地署：70、72及74號屋均非法佔用官地　屋宇署明申法庭手令入74號屋巡視
23:34 2023/09/12
【紅山半島僭建】地署：70、72及74號屋均非法佔用官地　屋宇署明申法庭手令入74號屋巡視
僭建 清水灣 山泥傾瀉 屋宇署 土木工程拓展署 豪宅

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
12:10 2023/09/12
【2元乘車優惠】員工福利轉嫁政府埋單？　消息：九巴要求退休員工改用樂悠咭乘車
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣
16:35 2023/09/12
【改造安樂窩】豪花逾80萬裝修516呎唐樓　71歲父為愛女打造安樂窩：像豪宅一樣