【世紀暴雨】慈幼學校學生家長協力助重建校園　等修路完成恢復面授課

▲ 慈幼學校經歷暴雨後，多處遍佈泥濘。（校網圖片）

上周一場世紀暴雨突然來襲，令全港多區水浸，位於筲箕灣柴灣道的慈幼學校及慈幼英文學校，均受到嚴重破壞，自周一（11日）起需暫停面授課堂，連日來善後清理及搶修校園設施。慈幼學校今日（13日）發文，感謝一眾師生、校友、家長及懲教署義工隊協力，令校園得以在短時間回復正常，回復整潔，迎接同學回校進行面授課堂；現時只待校門外行人路修復工程完成，便可恢復面授課堂。

校方今日透過校網，以「暴雨沖不走的火炬精神」為題發表文章，並上載學校遭水災破壞後的圖片。

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暴雨期間，慈幼校舍後方山坡形成往下流的「洪水」，不斷湧入校園，校方撰文提到，暴雨來襲時校園多處遭水淹，校方展示內部有洪水沿長樓梯自修院方向傾瀉而下，體育用品室一度被水浸至沒頂等，其中位於學校低層、新落成的「Ｕ.F.O.互動體驗室」，原定於上周五（8日）開幕日，當日竟遭到「沒頂」。

底層一帶在混雜沙泥的衝擊下，大門及車閘飛脫、影音器材濕透、電錶房積水……其中，最為人惋惜的莫過於新簇簇的「U.F.O.互動體驗室」，竣工之日竟是「沒頂之時」。

不過，校方亦慶幸獲各方幫忙協力，助學校在短時間內復常，

經歷這些場面，校方固然一度感氣餒，惟慶幸在「面目全非」中，我們有「貫徹如終」的支援力量，就是學生和家長、校友及社區。

校方提到，本周一停課日跟以往不同，不少人也回校「重建」校園，

學生跟隨家長回來進行「超級大掃除」，協助清理淤泥及破爛不堪的設施；由於有學生的家長任職懲教署，他得悉我校的情況，就召集逾50名同事組成義工團到來協助。

校方交代，只待校門外行人路的修復工程完成，學校就可恢復面授課堂，繼續培育學生成為具「U.F.O.」特質（即Unique獨特、Friendly友愛、Optimistic樂觀聰慧）的孩子，實踐校訓「點燃火炬，照耀人群」的精神。

▲ 校方表示，經過一眾師生、校友、家長及懲教署義工隊的努力下，校園已回復整潔，迎接同學回校進行面授課堂。（校網圖片）

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責任編輯：馮琪雅