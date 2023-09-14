【天氣報告】天文台改發紅雨警告　上午校及全日制學校今日停課

▲ 天文台發出紅雨警告（資料圖片）

本港凌晨起出現持續暴雨，天文台凌晨3時55分，發出黃色暴雨警告信號，至5時55分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。教育局早上5時58分宣布，所有上午校及全日制學校今日停課。



教育局指，學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。



社署亦在早上6時02分發出提醒，勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。



天文台在凌晨4時25分更發出特別天氣提示，九龍城區雨勢特別大，已錄得或預料有每小時超過70毫米大雨，有可能出現嚴重水浸。



勞工處今早提醒僱主應盡早預先訂明僱員在暴雨警告下及其後的工作安排，包括上班、下班、復工及在家工作（如適用）等。

責任編輯：吳雋妍