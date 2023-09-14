【國際小姐】香港代表梁庭欣被指靚過港姐三甲　Vera舊片被翻出惹整容疑雲【多圖】

▲ 2023年國際小姐香港代表的梁庭欣（Verna）被指靚過港姐三甲。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》自首輪面試至總決賽亦引起熱議，有網民認為今屆冠軍莊子璇的樣子不及五強佳麗陳霈錤般美，而最近成為2023年國際小姐香港代表的梁庭欣（Verna）成為網民焦點，不少網民覺得梁庭欣比今屆港姐更美。

不過，有網民翻出梁庭欣為TVB節目《真．女神轉身》的影片，認為當時的她跟現時的外貌有很大分別，惹來整容疑雲。

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比港姐三甲更美

下月於日本舉行的《第61屆國際小姐競選》，香港派出25歲的梁庭欣代表應戰，她於7月份舉行的《2023年國際小姐香港代表競選》中脫穎而出。

身高5呎9吋半的梁庭欣是一位模特兒，她擁有3年的模特兒經驗，近年與不少著名品牌如CHANEL和MCM等合作，今年初，梁庭欣更於米蘭時裝週行騷，身材高佻的她予人型格之感，笑起上更有點似湯唯。

不少網民認為梁庭欣比今屆三甲港姐莊子璇、王怡然和王敏慈更美。

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惹來整容疑雲

另外有網民翻出舊影片，指梁庭欣曾於2021年參與J2節目《真．女神轉身》，並認為當時的她五官沒現在般立體，質疑她曾經整容。

然而，亦有網民認為只是梁庭欣的妝容風格改變了，認為她當年以淡妝示人，如今則化了濃妝令五官立體感更強烈。

其實自1959年起，香港小姐三甲的其中一位得主，均會代表香港出戰世界小姐或國際小姐等選美大賽，但自從2015年開始，TVB不再派港姐代表出賽。

事實上，近年國際小姐香港代表的質素比港姐更高，如2017年的代表王詠珩（Wing），就被指索過港姐冠軍雷莊𠒇。

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