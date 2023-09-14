【消委會測試】10款總評4星風筒名單　$199平價款性能媲美Dyson

▲ 消委會10款總評4星風筒名單。

想擁有一把亮麗秀髮，當然要多花心思護理，一部好用的風筒亦不可或缺。消委會測試市面13款風筒，比較安全程度、性能、能源效益、耐跌撞能力、使用方便程度等項目，有10款風筒同獲4星總評，其中$199的「米家Mi」表現媲美$3,680的「Dyson」。

最新影片：

消委會測試的13款風筒型號，額定功率由1,000W至2,300W（瓦特）。其中7款為額定功率1,700W或以上的型號，沒有電壓選擇掣；其餘6款的額定功率則為1,600W或以下，當中包括2款設有雙電壓的選擇，適合外遊時於採用較低電壓（例如120V，伏特）的國家或地區使用。樣本售價約由$199至$3,680，全部都聲稱可產生負離子。

在本次測試中，有10款風筒同獲4星總評，點擊下圖看詳細名單：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

額定功率1,700瓦特或以上型號（不設雙電壓選擇）：

有6款同獲較高的總評分，「億世家ecHome」H D1700（$600）、「Panasonic」EH-N E66（$398）、「飛利浦Philips」BHD538（$538）及「Valera」Nano4Ever EQ（$2,588）於性能測試有較理想表現，當中以「Panasonic」售價較低。

額定功率1,600瓦特或以下型號（不設雙電壓選 擇）：

有3款樣本同獲較高的總評分，以「米家Mi」H30 0（$199）的性能表現較突出，售價亦為是次測試中最低的樣本。

額定功率1,600瓦特或以下型號（設雙電壓選擇）：

「VS Sassoon」VSP-1200PIH（$739）的總評分較佳。

安全使用風筒指南

風筒屬高耗電量電器，部分型號的額定功率更超過2,000瓦特，不應與其他高耗電 量電器共 用插座。

切勿在洗手盆或浴缸等潮濕位置使用風筒，以免因風筒掉進水中或水分滲入風筒而引致觸電意外。

手濕時應先弄乾雙手才使用風筒，減低觸電危險。

風筒開動後，切勿放近易燃物件，例如酒精或紙張，也應避免讓物件跌入出風管或阻礙氣流，以免因意外失火。

使用後把風筒的插頭拔掉或關上插座的獨立開關掣，避免長期接上電源。

用後收起電源線並收藏好風筒，減少電源線被過度拉扯或風筒被碰撞的機會。定時檢查電源線及外殼，若發現任何變形、燒焦或不正常的情況，應立即停用。

使用雙電壓的旅行風筒前，應留意設定，尤其是剛從低電壓地區（如美國、日本或台灣）回港時，切記把電壓調至本港電壓，避免因輸入電壓過大而影響風筒的正常操作。

想使用風筒不傷頭髮，消委會建議避免以高溫長時間處理頭髮，如有需要使用高溫程序，應盡量縮短時間，減低對頭髮造成的傷害。

消委會又引述2011年韓國一份皮膚科研究報告指出，適當使用風筒吹乾頭髮，例如保持15厘米的使用距離（溫度為47°C），並保持持續移動，較在室溫環境自然風乾頭髮，對頭髮細胞間脂質可能造成的損害較少。

要減低吹頭和梳理可能引致的損傷，消委會建議，選 用溫度較低的吹髮模式，日常的護理程序中，可在用洗頭水洗髮和徹底沖水後，避開頭皮位置使用護髮素，再徹底沖洗，有助減低髮絲間的摩擦。洗頭後，用毛巾印乾頭髮，避免用毛巾大力摩擦。

另外，如有經常或長時間使用風筒、捲髮或直髮器的 習慣，選用適當的護髮用品，例如含有矽化合物（silicones）或聚合物（polymers）等成分的護髮產品，有助頭髮抵禦高溫，減少摩擦。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：沈佩珊