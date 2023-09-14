【學生津貼】今起申請$2500學生津貼「智方便+」網上排長龍　港媽：僅25分鐘填表

▲ 今起接受$2500學生津貼申請，惟網上「智方便+」開戶及遞交申請出現「塞車」情況。

為減輕家長的教育開支負擔，政府每年為中學日校、小學及幼稚園學生提供每學年2,500元的學生津貼。教育局本月6日向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，公布新學年起將於公營學校及直資學校推行電子申請，平台將於9月14日上午6時至10月2日晚上11時59分開放，當局呼籲家長以電子方式遞交申請。

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今日(14日)是電子申請『智方便+』戶口及登入電子平台遞交申請的首日，有港媽今早嘗試進入電子平台，惟已經出現「塞車」情況，據港媽提供的照片所見隊列號達56893，預計需要等待的時間需時要11分鐘，而網站亦標明只有25分鐘時間完成電子申請。

其實除了透過網上平台申請外，亦有以下辦法登記「智方便+」戶口:

自行到設於各區的「智方便」自助登記站或登記服務櫃位（大約160個登記點，包括各區郵政局）辦理，

「智方便」自助登記站或登記服務櫃位地點及開放時間

自助登記站登記「智方便+」網上短片

另外，亦可透過紙本方式向學校遞交填妥的申請表格，所有學校可於10月3日起將紙本申請表格派發予合資格學生的家長（已遞交電子申請的家長除外），各校須於10月9日至11月8日或以前將填妥的紙本申請表格連同通知書交回教育局跟進。教育局收到填妥的申請後，一般於約6星期內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵讓家長知悉申請進度。

發言人指教育局容許家長以紙本方式向學校遞交填妥的申請表格，惟不論透過電子或紙本方式，每名合資格學生只可遞交1份申請。

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責任編輯︰王明芳