【CEO媽媽】單身女強人買精生兩女富養　再赴美國準備生第3胎追仔

▲ 單身女強人買精生兩女，再赴美國準備生第3胎追仔。

內地女CEO葉海洋先後買精子，誕下兩名5國混血女兒，成為一名單親媽媽。她有意為女兒添弟弟，最近再去美國為生第3胎做準備，網民都祝福她這趟求子之旅順利，並等待她的好消息。

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綜合內地傳媒報道，35歲的葉海洋育有現時5歲半的大女Doris和1歲半的細女Hatti，早前她已在社交平台透露，計劃生第3胎。她看到Doris照顧妹妹，於是在影片中詢問她「我多生幾個也完全沒問題啊？」，Doris回應「生100個都沒問題」。她還問細女Hatti想要男孩還是女孩，結果她說弟弟時，Hatti開心得手舞足蹈，她便確定要追仔，為女兒添個弟弟。

近日葉海洋在社交平台分享影片，可見她與媽媽身處美國洛杉磯，除了在當地觀光、品嚐美食的片段外，她還揭開這次美國之旅的重要任務，就是準備生第3胎了。其中一個片段中，她看來在一間醫療生育中心，與醫護人員交流，手上拿著一個精子的模型，似乎要選精子了。

網民留言為她打氣，表示「希望你一切順利」、「期待好消息」、「一定成功，等兒子到來」、「第三胎一定是個男孩」、「弟弟要來了」、「弟弟正在天上等著媽媽生下他」。

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花重金富養女兒

葉海洋悉心栽培女兒，花重金富養她們，為她們提供最優質的教育。她不但安排Doris入讀國際學校，又培養她多方面興趣，例如學習馬術、打高爾夫球、彈鋼琴。她非常愛錫女兒，平時不是工作就是陪孩子，她曾表示將公司搬到了家樓下，就是想盡她所能，可以更高效率地陪伴兩個女兒。

她不時在社交平台分享與女兒的生活日常，曾向Doris說道，「對媽媽最重要的就是這個家，這家裡的所有人」。而Doris亦窩心回覆，「那你知道對我最重要的是甚麼嗎？對我最重要的就是你」，足證母女關係親密。

精主出身常春藤名校

打扮中性的葉海洋白手興家，20多歲就攀上化妝品公司CEO的高位。在29歲那年，她作出人生重大的決定，就是去買精子自己生BB，獨力撫養孩子。單身的她在2017年到美國買優質精子，精主都是出自常春藤名校，擁有三高——高收入、高學歷、高身長。最終她花費50萬人民幣（約54萬港元）進行人工受孕，誕下5國混血女兒Doris。

2021年受新冠肺炎疫情影響，葉海洋不便去美國，於是改去俄羅斯，以同一方式再度懷孕。為了讓Doris有相同血緣的弟妹，她購買了Doris生父的精子，由美國直送至俄羅斯冷凍。她再赴俄羅斯，花15.8萬人民幣（約17萬港元）誕下第2名女兒Hatti。

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責任編輯︰王明芳