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【消委會】13款風筒吹乾速度相差近1倍　「Dyson」樣本最高吹風達108.1°C易傷髮

社會 10:24 2023/09/14

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【消委會測試13款風筒吹乾速度相差近1倍，「Dyson」樣本最高吹風溫度108.1°C易傷髮。（消委會提供）

消費者委員會測試市面上13款風筒，發現樣本間的吹乾速度最多可相差0.85倍。有2款樣本吹出的暖風溫度最高可逾96°C，其中1款更逾108°C。

全部樣本均聲稱可以產生負離子，惟聲稱濃度與測試結果存在差異，當中「amika」樣本只量得每立方厘米361個負離子，其水平與沒有負離子功能的風筒所量得的數值相若。若撇除此樣本，量得最低濃度的「Parlux」只有每立方厘米83萬多個負離子，與濃度最高的樣本相差逾106倍，亦頗為懸殊。消委會建議消費者應按需要購買合適功率及設計的產品，避免長時間高溫吹髮及太近吹頭，免傷頭髮同時慳電節能。

消委會測試13款風筒樣本，額定功率由1,000W至2,300W，當中2款為設有雙電壓選擇的「旅行風筒」，各樣本售價約由$199至$3,680。測試項目包括吹乾速度、吹髮溫度、加熱均勻性、負離子濃度及安全測試等。整體而言，多款售價百多元至三千多元的樣本均獲得4分總評，反映產品質素與價格未必成正比。

（消委會提供）

吹乾速度相差近一倍

結果發現，所有樣本通過安全測試。吹風測試結果方面，13款樣本量得的速度由平均每分鐘3.4克至6.3克不等，吹乾相同分量水分所花的時間相差約0.85倍。以此結果推算，假設以吹乾速度最快的樣本，吹乾頭髮需時5分鐘，而最慢的樣本則需要超過9分鐘。以量得最高耗電量的樣本計算電費，假設用戶每日吹髮15分鐘，30日的總用電量約為14.2千瓦小時。以每度電$2.0計算， 所需電費每月大約為$28。消委會指，消費者有可能為加快吹乾而使用較高溫度設定吹髮，長期使用過高溫度吹頭髮可能對髮質造成較大損害。

吹風溫度差距大

測試又發現，「Nobby by Tescom」樣本的整體溫度較低，由57.3°C至64.8°C，低於建議吹髮溫度（約75°C）約10°C或以上，使用時或需把風筒放近一點。另外有「ghd」及「Dyson」樣本於個別操作距離所量得的溫度均超過96°C，後者的最高吹風溫度更達108.1°C，比沸水更高溫。有海外研究指，用高溫（95°C）於5厘米距離位置吹髮，會對頭髮角質層造成損害，令頭髮角質層出現明顯的縫隙和孔洞。消委會建議消費者避免以高溫長時間處理頭髮，如有需要使用高溫程序，應盡量縮短時間，減低對頭髮造成的傷害。

負離子濃度懸殊差距達24.9萬倍

研究又測試各樣本的負離子濃度，結果發現以每立方厘米計算，各樣本的負離子含量由361個至8,990萬個。有近4成樣本（5款）均量得超過4,500萬個負離子，屬濃度較高的樣本。濃度最低的「amika」只量得361個負離子，跟實驗室以1款沒有負離子功能的對照風筒量得的濃度（約200個至300個）頗接近，有理由懷疑測試所得的負離子為環境中的負離子，而非樣本所產生的。若撇除此樣本，量得最低濃度的「Parlux」只有83萬多個負離子，與負離子濃度最高的樣本相距甚懸殊，逾106倍。

該款負離子濃度最低的樣本（83萬多個）的代理商回覆消委會查詢，指其產品的負離子濃度可達每立方厘米5千萬個負離子，與測試數值相差近60倍。而另1款「iLlVl」樣本聲稱濃度達1億個負離子，測試亦只量得近1,600萬個，比其聲稱數值少近84%。

不過，消委會補充是次測試參考最新版本的國際標準進行，而此測試項目於廠商設計及測試產品時尚未確立，廠商的聲稱數值可能僅以自訂的方法量度所得，因此聲稱數值與本會量得數值或未能作直接比較，而兩者的差異也未納入整體性能評分比重。消委會建議廠商根據認可的方法量度產品的負離子濃度，並就其濃度量度方法加以說明，供消費者參考。

廠商回應

「Dyson」指是次性能測試所參考標準的部分項目與消費者實際使用並不相關，例如加熱均勻性及負離子濃度等項目，如不配合真實使用方法測試，數據對消費者並不具指導作用。

「 iLIVI」的代理商向消委會提供了負離子濃度測試報告及更新的說明書，指該型號可釋出所聲稱的負離子濃度。

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責任編輯：陳麗娜

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