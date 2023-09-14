【星夢一姐】菊梓喬不甘被冷待計劃離巢　Hana疑自組工作室闖樂壇

▲ 傅「星夢一姐」菊梓喬（Hana）離巢！

有傳「星夢一姐」菊梓喬（Hana）打算離巢！而日前Hana在社交網公布巡迴演唱會詳情，或會以為她再獲重視，誰不知就傳出離開星夢娛樂（現稱TVB Music Group Limited）的消息！

【鋼鐵有淚】菊梓喬自小缺乏父母關愛 Hana未諗過母親節：有些事不屬於我

Hana被打入「冷宮」

Hana在2017年1月初加入星夢，備受當時的CEO何哲圖（Herman）看重，獲打造成「劇集歌天后」，曾在2018年先後唱出七首劇集歌曲。

她在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》首奪「最受歡迎女歌星」大獎，風頭一時無兩，更於2018年8月舉行一連兩場《只想與你在一起演唱會》，為其首個個人演唱會。另外，她更成為三屆《勁歌金曲頒獎典禮》的「最受歡迎女歌星」。

直至2021年2月28日，何哲圖離任星夢CEO一職，Hana被指失去「靠山」，她被公司投閒置散，人氣、作品數量也明顯大不如前。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不甘被冷待欲自組工作室

Hana失去「靠山」、被公司冷待外，再加上TVB近年先後推出《聲夢傳奇》系列、《中年好聲音》系列的歌唱比賽，唱得之人比比皆是，更令Hana感心灰意冷，就有指她打算離巢並成立工作室。

在何哲圖離任星夢CEO前，旗下的歌手均被要求加簽兩年合約，而TVB在年初已聯絡Hana洽談續約一事，不過她就未有作出回覆。

如Hana真的離巢，在TVB Music Group Limited旗下女歌手當中，JW王灝兒或譚嘉儀似乎為最有力可接任「一姐」之位。

▲ Hana離巢？！（IG圖片）

Hana：年年都有新人

Hana曾接受《星光背後》專訪，曾經被指是何哲圖「寵兒」萬千寵愛在一身的Hana，經歷高層大地震、伯樂離巢、以及大批如炎明熹等星夢後輩崛起，她在訪問中也表現得極為冷靜。



Hana指，當時得悉公司人事變動後，沒擔心過自己的歌唱事業，只是覺得很突然。她坦言曾經問過Herman發生甚麼事，對方只安慰她說：「大人的事，細路唔好理！」

▲ 《聲夢傳奇》（IG圖片）

相對於歌唱事業高峰期，一年間派7至8首歌，今年（2022年）暫只得一首，Hana不覺「失寵」：「因為這兩年疫情影響慣了等待，有歌出已經好好，我沒刻意爭取，只希望一直有歌出。何麗全先生入主也有跟我談過，想我快些開演唱會。」

面對這兩年炎明熹、姚焯菲等大批後浪崛起，Hana表示不怕比較或公司資源被分薄，「年年都有新人，最緊要做好自己，根本不同generation，不覺有壓力。」

最新影片推介：張寶兒專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R