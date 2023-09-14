【消委會】冷凍豌豆營養更勝粟米粒　有粟米粒樣本鈉含量高於營養標籤標示95%

▲ （消委會圖片）

預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒，是不少家庭「儲糧」的好幫手，消委會測試市面上較常見的24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，發現大部分含豐富膳食纖維、維他命C及β-胡蘿蔔素，而豌豆粒樣本的維他命C及β-胡蘿蔔素平均含量明顯高於甜粟米粒，同時部分樣本含微量金屬污染物，但沒有超出香港相關規例上限，亦有粟米粒樣本鈉含量高於營養標籤標示值95%。

消委會去年11月至12月期間，從市面搜集了24款預先包裝冷凍甜粟米粒及豌豆粒樣本，包括10款甜粟米粒，14款豌豆粒。其中甜粟米粒每100克售價由2.3元至20元，售價最高及最低的樣本相差逾7倍，總評分別為4及3.5分；豌豆粒每100克售價則由$4.4至$15.1，價格差異逾2倍，然而售價最高及最低的樣本均獲得5分總評，反映產品質素與價格未必成正比。

維他命C可幫助身體吸收鐵質及強健關節，測試發現，有10款豌豆粒樣本屬「維他命C來源」食物，即每100克固體食物含不少於15毫克。以每100克計，豌豆粒樣本的維他命C含量由7.9毫克至21毫克，若進食1份，即80克，維他命C含量最高的「Woolworths」及「M&S」，已達世界衞生組織所建議成人及長者每日應攝取量的37.3%。甜粟米粒的維他命C平均含量則不及豌豆粒樣本，當中「EarthBound Farm」及「CO-OP2」樣本更檢不出維他命C，含量最高的「Meadows」每100克亦只有6.5毫克維他命C。

至於可轉化成維他命A，有助維持視覺系統正常運作、上皮細胞完整性、免疫功能和繁殖功能的β-胡蘿蔔素，所有豌豆粒樣本所含的β-胡蘿蔔素亦明顯多於甜粟米粒樣本。以每100克計算，豌豆粒樣本的β-胡蘿蔔素含量由233微克至362微克，而甜粟米粒樣本只有23.5微克至50.5微克，以兩者β-胡蘿蔔素含量最高樣本比較，相差逾6倍。以β-胡蘿蔔素含量最高的豌豆粒「Almaverde Bio」及甜粟米粒「Topvalu」為例，每進食一份，即80克，即分別進食了290微克及40.4微克β-胡蘿蔔素，轉換成維他命A則等於48微克視黃醇當量及6.7微克視黃醇當量，佔成年男性每日建議攝取量的8.0%及1.1%。

在能促進腸胃健康的膳食纖維方面，豌豆粒樣本的平均含量亦高於甜粟米粒樣本。以每100克計算，甜粟米粒的總膳食纖維含量由2.13克至4.81克，而豌豆粒則由4.76克至8.42克，兩者含量最高的樣本分別為「佳之選」及「Topvalu」惟膳食纖維含量相差約75%。每100克固體食物中含不少於6克膳食纖維，可被視為「高膳食纖維」食物；含不少於3克，則可被視為「膳食纖維來源」食物。9款豌豆粒樣本屬「高膳食纖維」，5款屬「膳食纖維來源」食物，而甜粟米粒則有6款樣本屬「膳食纖維來源」食物。

另外，在24款樣本中，有17款檢出微量鉛、鎘或鉻等金屬污染物，當中甜粟米粒佔4款，豌豆粒佔13款。其中1款甜粟米粒樣本含全部以上3種金屬污染物，不過所有檢出樣本均沒有超出本港相關規例上限。

而在鈉含量測試中發現，有20款樣本完全沒有檢出鈉，其餘4款每100克的鈉含量介乎4毫克至13.4毫克，惟當中「Jumbo max」鈉含量測試結果為每100克7.22毫克鈉，高於包裝上營養標籤標示值的每100克3.7毫克鈉95%。同時個別樣本營養標籤所標示的鈉含量含糊，僅以鹽含量作標示及沒有提供實際數值，如「M&S」British GardenPeas的營養標籤以鹽含量及「<」標示數值；「M&S」Supersweet Sweetcorn則以鹽含量標示。消委會已將相關資料交由食安中心跟進。消委會稱，錯誤或模糊的營養標籤有機會誤導消費者選購不合適的產品，特別是患有長期病患例如高血壓的人士，促各生產商及代理商正視和改善問題

消委會提醒，由於維他命C高度溶於水中，在熱力、光、有氧及鹼性的環境下不穩定，所以消費者要保留食物中的維他命C，除了留意儲存的溫度和時間外，同樣亦需要小心烹調的方法及時間。以新鮮豌豆為例，每100毫升新鮮豌豆汁含43.44毫克維他命C，但以60°C烹煮15分鐘後，其維他命C含量已減少近一半至28.96毫克。另外，因維他命C屬水溶性，以快炒的方式代替焯煮可保留較多維他命C，但需留意炒菜用的油量一般較焯菜多，因此以炒的方式烹煮，脂肪含量亦會較多。此外，就算買了急凍產品作為儲糧，儘管低溫儲藏有助保存維他命C含量，但購買後亦應盡快食用，因為時間愈久，維他命C亦會自然流失。

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責任編輯：黃小冰