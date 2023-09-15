【有趣閲讀】全完第二小學雙「館」齊下　吸引學生愛上圖書閱讀

▲ 全完第二小學設中英文圖書館，透過攤位遊戲、禮堂節目及課室活動，讓師生走進豐富的閲讀世界。（受訪者提供）

為進一步促進學生的中英雙語發展及閲讀興趣，中華基督教會全完第二小學英語圖書館，利用圖書分類法，仔細整理各項小説及非小説類別的書籍，學生可根據個人興趣、課堂需要等選擇合適的圖書，享受閱讀英文圖書的樂趣。

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外籍老師會於英文圖書館舉辦各項活動，如講故事及休閒桌遊樂等，讓學生沉浸在豐富的語境中，促進學生的語言發展。而中文圖書館則運用自身館藏的優勢，針對學生的喜好，舉辦好書分享、校長講故事及圖書館伴讀大使等活動，讓學生從分享活動中感受閲讀的樂趣。

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為響應今年4月23日「世界閱讀日」，校內的全二中英文圖書館聯同全校各科組、家長讀書會，在4月26日舉辦「閲讀嘉年華」，製作一連串創新有趣的活動，從而培養學生的閲讀興趣及習慣。

活動善用了學校中英文圖書館不同分類的圖書，設計出各式各樣的攤位遊戲、禮堂節目及課室活動，讓老師和學生化身成「故事人物」，一同走進豐富的閲讀世界。

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責任編輯︰王明芳