【鍾培生拳賽】霍哥與微辣劃清界線強調現為獨立藝人　表明參加拳賽收益將全數捐出

▲ 霍哥與微辣劃清界線，強調現為獨立藝人。

自YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世後，有「微辣清泉」的霍哥宣布離開微辣，表明與微辣劃清界線。

隨即，霍哥參與由鍾培生舉辦的​​籌辦拳賽《培生擂台無敵盃2023》，與周永恒兩個話題人物上擂台對決，成為熱話。

▲ （陳慧安 攝）

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霍哥於上月底在社交平台晒出疑似與微辣合約，並公開本名「霍俊邦」的簽署，當時他留言表示：「正式完結了，以後叫我『霍哥』。」

不過，有網民指微辣有不少子公司，霍哥宣布離開微辣不久就參加拳賽，質疑他「掟煲唔掟蓋」，以微辣身份參加拳賽。

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霍哥前日（9月12日）更新IG限時動態，上載手持一份文件，基於法律原因，合約內容需保密。雖然內容被濛上，但他發文表示自己是以獨立藝人身份參加拳賽，與微辣已經劃清界線。

有網民認為霍哥為拳酬而參加比賽，對此他亦有作出回應，並自揭參加拳賽的原因。

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他寫道：

睇嚟放出一張簽名圖唔夠，令大家仲有誤會。喺度講多次啦，我已經同前公司簽署，有法律效力的藝人解約文件，已中斷現時與前公司的所有合作關係（包括子公司），未來亦沒有任何合作的計劃，所以霍俊邦、霍哥，現在是一個"獨立"藝人，並"不屬於"任何公司。 至於大家很關心的拳賽，我是以"個人"名義與鍾生簽署，這一點鍾生可以證明。有人話我為咗拳酬而打，用4個幾月去搏命練習，日日攰到隻狗咁畀人打到口腫面腫，真係你同我賺埋佢😂 我打係想話畀大家聽，確立咗目標立就去努力做，咩年紀都好，相信自己得就一定得！同埋大家講都得，呢場拳賽嘅得益，我會全數捐出去，人人流浪狗澳門義工團，呢幾年都辛苦佢哋啦。

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