【周末好去處】明朝人帶五十両出街有幾重？　香港藝術館展出600前年明代銀元寶【內附多圖】

▲ 小圖為明代船形銀元寶（實物能手握），據悉銀元寶一般重五十両，那豈不是有4磅重，古代出街購物都幾係嘢。（大圖為《唐伯虎點秋香》劇照）

睇明代古裝戲，阿公子從手袖掏出一錠銀元寶，五十両，重甸甸的，究竟有幾重？喂喂喂，件貨唔使五十両喎，點找贖俾你呢阿公子？明代的銀元寶，你見過未？明代的碎銀，係咪同做戲咁，都是一忽忽的、不規則的呢？據悉，銀錠分五十両（約重4磅）、三十両（約重2磅）、二十両（約重1磅）、十両（約重13安士）四種。嘩，帶幾錠銀元寶出街真係唔講得笑。

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走一趟海上絲綢之路

由廣東省博物館、澳門博物館和香港藝術館聯合籌劃的巡迴展覽「三城記——明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷」，現正在香港藝術館展出集合三間博物館合共108組珍藏，呈現明清兩代灣區風貌和絲綢生產工藝，讓觀眾認識三地如何透過海上絲綢之路訴說中外文化交流的故事。

透過三個城巿博物館珍藏的展品，大家可以經歷一趟遠東貿易旅程，早在18、19世紀，中國絲綢便吸引了大批來自歐美的貿易公司，沿海上絲綢之路前往廣州經商。貿易當然涉及錢銀交易，銀元就是當時的主要交易貨幣。據悉，在17和18世紀，估計有4萬多噸白銀由歐美流入中國，佔當時全世界有記錄白銀產量約一半。

▲ 廣東省博物館藏品「香港銀元（1891年）」。早期香港貨幣的「五毫」面值銀元，並不叫「五毫」或「五角」，叫「半圓」，即係一圓的一半。

1866年香港銀元

展場展出的貨幣，是由廣東省博物館藏的西班牙銀元、墨西哥銀元、明代船形銀元寶、明代銀錠、明代小銀錠、清代廣東省造光緒銀元、香港銀元（1866-1904年）。早期香港貨幣的「五毫」面值銀元，並不叫「五毫」或「五角」，叫「半圓」，即係一圓的一半。

據悉，1842年香港流通的貨幣有：墨西哥銀元（鷹洋）、西班牙銀元（本洋）、英國銀元、英鎊、盧比、中國銅錢和銀両。1847年，英國向香港人輸入大量先令，但其金本位的貨幣與當地華人習慣使用的銀本位貨幣不相適應。1866年，香港設立鑄幣局首鑄香港銀元，其正面鑄有維多利亞女王頭像。

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外銷中式潮服

除了銀元真貌外，今次展出的珍貴藏品包括外銷畫、銷往海外的精美絲織製品如提花織物、手繪絲綢和刺繡絲綢、服裝飾物及家居織物等，分別於「灣區舊貌」、「絲綢外銷」、「絲綢換白銀」和「今日灣區」四個部分展示。

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精選展品包括十九世紀繪畫粵港澳地區面貌的油畫作品《維多利亞城遠眺》、《濠江漁歌》和《廣州十三行商館》；三件屬國家三級文物，包括清代的白地絲綢手繪花鳥壁紙、廣東彩元繡莊的廣繡八仙賀壽圍屏和紅緞地三藍繡花蝶補服女褂。還有19世紀漆木描金縫紉台，以及1940至60年代戲服黃地金銀密片車裝、外銷中式潮服等，值得細看。

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三城記——明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷

展出日期：即日至12月17日（逢周四休館）

展出地點：香港藝術館3樓中國文物廳

備註：免費入場

編輯：葉翠華