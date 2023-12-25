【聚沙成塔】堅持每天儲50仙 男子7年後夠買iphone14

堅持的力量真的不容小覷！馬來西亞一名男子7年來堅持將一枚一枚的50仙令吉(約港幣0.84元)，儲進一個19公升的飲水機桶裝礦泉水瓶中，終於儲滿整個瓶子，男子將瓶子鋸開並取出積蓄，發現原來存了5,360令吉(約港幣8,963元)，他用這筆錢買了個全新的智能手機iPhone 14獎賞自己，更因為這個「創舉」，他拍成短片上載TikTok，更接受網媒 「mStar」訪問並分享他的儲蓄之路。

硬幣儲滿礦泉水瓶

30歲的莫哈末哈菲茲住在檳城高淵，他的工作是酒店客房部主管，他可以收集到這麼多硬幣，皆因他的工作就是提供將紙幣兌換成硬幣的服務。他說︰「當朋友有多餘的硬幣，但他們想要紙幣，就會來找我換。有些人要換10令吉(約港幣0.17元)，有些要換50令吉(約港幣0.84元)。而我的兄弟姐妹也會向他們的朋友介紹我這項服務。」他說儲硬幣只是一時興起，沒想到會存到這麼多。

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我從2016年開始收集硬幣，是突然間有了這樣的愛好, 還不間斷持續了7年。起初我只是把硬幣放在玻璃杯裡，後來改用薯片零食的容器。 當硬幣越來越多時，我找了一個19公升的飲水機桶裝礦泉水瓶做儲蓄箱，就是短片中的那個。我只收集50仙硬幣，每次拿到就會投入礦泉水瓶子中，其他硬幣就會花掉。



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跑了6間銀行兌換硬幣

他指動用這筆儲蓄時都大耗功夫，要四個人花二、三小時才點算完畢︰「由於礦泉水瓶的瓶口很小，不方便將硬幣倒出來，我找來了鋸子把礦泉水瓶鋸開。那天晚上，我在妻子、姐姐和嫂子的協助下，4個人一起點算所有硬幣。」由於硬幣太多，他們跑了6間銀行兌換硬幣 ︰「要把硬幣兌換成現金的過程並不簡單，因為每家銀行都不能直接大量兌換硬幣，有些點算硬幣的機器又壞了，所以才弄得如此狼狽。」

哈菲兹又指當他看到滿地的硬幣時，自己都感到難以置信︰「硬幣竟然存到了5360令吉(約港幣8,963元)，成績很不錯，我想買一部iPhone14作獎賞。他說其實儲蓄不難，但過程很乏味︰

也沒有想象中困難，一切進行非常順利，謝天謝地！我可以直接用現金購買手機，毋需分期付款。不過這種事一次就夠了，因為一枚一枚地儲蓄很累人，過程很乏味。 努力了7年終於買到一部智能手機，我很滿足。朋友們看到我在抖TikTok上打破礦泉水瓶取出硬幣的短片時，都感到驚訝，因為他們不信我是會存錢的人。

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責任編輯：王明芳