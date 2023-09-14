【紅雨停課】今早本港多區出現水浸　環翠邨停車場水深一度過腳眼

▲ 柴灣出現多處水浸情況，環翠商場部分停車場水深過腳眼。（馮漢柱攝）

天文台在今早（14日）發出紅色暴雨警告信號，至今早10時30分改發黃色暴雨警告信號。柴灣區多處出現水浸情況。有網民表示今早環翠商場部分停車場有水湧入，部分停車場位置水深更過腳眼，部分私家車遭淹浸，提醒車主要「快啲郁車」。

發展局發言人提醒市民，紅色暴雨及雷暴警告現正生效，有機會因大雨引致山泥傾瀉，必須保持高度警覺。在大雨期間，市民應遠離斜坡；駕駛人士亦應避免駛經山區或在斜坡下停泊車輛。若居住在靠近斜坡地方的市民，盡量留在遠離斜坡的房間，如果可以便到較高的樓層。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

石澳道方面，早前受山泥傾瀉影響而要單線雙程行車的路段，由於部分臨時修補物料被大雨沖走而需要全線封閉。路政署和土木工程署人員已趕到現場視察和評估，盡快進行緊急維修，盡快重開一條行車線，方便當區居民出入。

截至今日上午9時，渠務署確認3宗水浸報告，分別位於柴灣道迴旋處、鰂魚涌街及東區走廊近北角消防局，3個地點的水浸情況已在短時間內得以紓緩。有鑑於香港連日受大雨影響，渠務署的緊急事故控制中心於9月11日一直啟動至今，今晨提早派出約60隊緊急應變隊伍到各區處理水浸報告及進行緊急清理淤塞的渠道及河道。若市民發現街道水浸，請盡快致電24小時渠務熱線2300 1110。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩