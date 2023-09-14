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【紅雨停課】多區今早水浸　環翠邨停車場水深一度過腳眼

社會 12:51 2023/09/14

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熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

柴灣出現多處水浸情況，環翠商場部分停車場水深過腳眼。（馮漢柱攝）

天文台在今早（14日）一度發出紅色暴雨警告信號，柴灣多處有水浸，環翠邨停車場有雨水湧入，部分停車場位置水深更過腳眼，部分私家車遭淹浸。

現場直擊

石澳道方面，早前受山泥傾瀉影響而要單線雙程行車的路段，由於部分臨時修補物料被大雨沖走而需要全線封閉。路政署和土木工程署人員已趕到現場視察和評估，盡快進行緊急維修，目前已經有限度重開。

天文台預測，一道低壓槽會在未來兩三日為華南及南海北部帶來大驟雨及雷暴。隨著低壓槽減弱，下周初廣東沿岸地區驟雨減少，天色稍為好轉。預料一股東北季候風會在下周中至後期影響中國東南沿岸，該區日間天色大致良好。

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渠務署確認至少3宗水浸報告，分別位於柴灣道迴旋處、鰂魚涌街及東區走廊近北角消防局，3個地點的水浸情況已在短時間內得以紓緩。

有鑑於香港連日受大雨影響，渠務署的緊急事故控制中心於9月11日一直啟動至今，今晨提早派出約60隊緊急應變隊伍到各區處理水浸報告及進行緊急清理淤塞的渠道及河道。若市民發現街道水浸，可致電渠務熱線2300 1110。

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記者：楊佩瑩

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