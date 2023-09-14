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【清洗内褲】底褲用手洗更易滋生細菌　婦產科醫生：出現「3狀況」務必換新

保健美顏 13:14 2023/09/14

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底褲用手洗更易滋生細菌，婦產科醫生：出現「3狀況」務必換新。

不少女性都有手洗内褲習慣，避免和骯髒外衣混洗，沾染更多細菌。不過，有婦產科醫生反指這樣做更容易滋生細菌，並提示一個最佳清洗内褲的方法，倘若發現內褲出現「3狀況」，就要換新。

最新影片：

活得健康啲

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在Facebook專頁發文，釐清「正確清洗内褲」的話題。張瑜芹表示，由於洗衣機沒有消毒殺菌功能，内褲直接丟入洗衣機清洗並不能徹底洗淨殺菌；而很多人選擇手洗内褲，其實也不建議，因手洗容易導致洗滌劑殘留在內褲上，對私密處造成刺激之餘，水份擰得不夠乾也會使細菌滋生。

因此，張瑜芹建議，除了內褲沾到分泌物、經血時需強力洗滌，可以「先手洗、再機洗」，省時省力更健康。

内褲出現「3狀況」務必換新

張瑜芹又提及，很多人覺得內褲平常不會見人，有破損再換就好，但這是非常錯誤的做法。她解釋，內褲若不定期更換，容易造成私密處發癢、甚至感染發炎，原因是女性外陰部與一般皮膚不同，有部分是黏膜組成，因此若内褲不能保持清潔，細菌、黴菌、分泌物、微量排泄物殘留在內褲上，就會容易造成私密處反覆感染。如果有私密處困擾的人，更應該定期更換内褲。張瑜芹舉例，内褲若出現以下3狀況，就一定要換新：

  • 內褲已經鬆垮
  • 有分泌物黃漬殘留
  • 已穿著3至6個月

除了女性，男性亦建議應定期更換內褲，減少皮膚、私密處發炎、搔癢的狀況。

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責任編輯：羅嘉欣

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