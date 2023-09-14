【東張西望】東張女神黎寬怡賀兔廬8歲生日　貓仔曾與義工搗破動物煉獄繁殖場救兔

▲ 東張女神「貓仔」黎寬怡（Kitty）分享與兔廬義工合作的感受。

東張女神「貓仔」黎寬怡（Kitty）最近出席兔廬新會址開幕禮，並祝賀這個幫助無數棄兔的動物義工組織8周年快樂！

黎寬怡因去年一次《東張西望》的拍攝而認識非牟利機構兔廬，《東張》攝製隊當時與義工一起「放蛇」拯救兔子，成功搗破隱蔽村屋內的兔兔煉獄繁殖場，且救走兔子。

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貓仔賀兔廬

貓仔於IG發布賀文：

@tolobunny 8歲快樂啊🎂

之前真的很榮幸可以出席他們新會址的Opening!!!

在2022年夏季，因一次拍攝「非法繁殖場下的兔兔」，而認識到這個充滿愛心與毅力的小小社團——兔廬🐰💗

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曾與義工一起救兔

她分享與義工拯救兔子的感受：

當時，看著義工們一起齊心協力、勇敢闖關，陪同我們攝製隊深入虎穴，儘管一起日曬、一同淋雨，也沒埋怨過半句。不惜以身犯險，只為守護每一隻兔兔… 甚至咬着牙關找上一家又一家又一家診所，只求救得一條就多一條生命… 他們對兔兔的那份無私奉獻、真心真意，實在叫我非常感動又難忘🥺 義工們大多都年紀輕輕，但卻經驗滿滿。縱使常常要面對社會上很多可憐的棄兔、不負責任的主人、無良的商人/繁殖場，他們都從未灰心，繼續努力不懈地秉承初心，堅守使命，分享飼養兔兔的正確知識、為兔兔尋找適合它們的家🏠

盼兔子不再遭遺棄

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她又說：

祝福兔廬的每一位義工和兔兔都身體健康、元氣滿滿!!! 願大家都牢記「領養代替購買」，學懂善待動物的正確資訊～ 無良繁殖活動被嚴厲打壓、不再有兔兔慘遭遺棄💪🏼 God bless Tolobunny and all bunnies🐰💘 Amen🙏🏼

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圖1, 5, 6 opening當日一隻腿部特殊的小兔子較喜歡被嬰兒抱👶🏼

圖2, 3 加 片4 是第一次合作在非法養殖場下救回來的兔寶寶🐰

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#兔廬 #東張西望 #拍攝 #義工隊 #領養代替購買

#貓仔 #黎寬怡 #支持領養 #領養不棄養 #救兔

#只要願意我們每一位都能幫助小動物

#如您也想當一名小義工也可以加入喔

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拯救逾500隻棄兔

動物義工組織兔廬於2015年成立，現時為非牟利機構形式運作。

貓仔向TOPick介紹機構的使命：「拯救被遺棄嘅兔兔、幫助兔兔尋找新屋企、推廣以及教育兔兔相關嘅資訊。」

她續說：「近八年以來，兔廬已經拯救及接收了超過500隻棄兔。而單單今年上半年，他們已經接收了接近120隻兔兔。今年七月成立會址，希望可以為緊急拯救、需要長期療養、又或者為遭主人遺棄的兔兔，提供一個穩定的容身之所，以輪候遇到適合的領養主人。亦將舉辦講座及工作坊 ，推動「領養代替購買」風氣，並宣傳正確飼養寵物的觀念。」

貓仔與兔廬義工於去年夏季認識：「當時我們攝製隊與義工經一番協商和蒐集證據後，再『放蛇』，然後直擊上水非法繁殖場，最後有警方及愛協的協助下成功救出場內所有的兔兔。以我所見，兔廬的義工們都充滿愛心與毅力。」

希望真正幫助動物

愛心滿滿的貓仔遇到需要幫忙的動物時會感到焦急，她謂：「很希望能盡快幫它們脫離危險，但又可能因不懂處理而感到徬徨、不知所措。因為動物不會說話，難過、生病、受傷或遇險都不懂表達。所以要真真正正幫到它們，都需要有相關知識，才不會越幫越忙；如有經驗的人在旁指導，做任何行動或決定，對動物而言就更有保障。」

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從暫託變主人

貓仔現時養了一隻龜，「當時前主人因家事，所以在Facebook找到同區的我，暫託寄養，但後來因另一半不能接受家中養龜，所以就沒再回來了。」她指所養的龜比較獨立，「基本上都不會多理會我們，有點懷疑他是龜中的冒險家，明明白爬牆爬了十多年，到今天都會常常企圖爬牆逃跑。」

她又說：「它在我家都待超過十年了，但好像沒有怎麼長大似的，仍然活潑可愛。希望它可以繼續健康長壽、活潑好動，最好可以伴我到老。」

可以不愛，但請不要傷害。希望從此不會再有動物受到傷害。

記者：梁樂欣

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