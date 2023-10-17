【用心良苦】學校送13份「禮物」給中一生　學生揶揄製造垃圾校方解釋意義深遠

▲ 學校給中一學生派發13件禮物。

新學年新開始，學校也會準備迎生小禮物給學生，寓意有一個好開始。台灣一間中學開學時，特意籌備了13份富意義的「珍寶」給國一（中學一年級）學生。這13份禮物曝光後，為人所熱議，有人不客氣直言，「這個是製造垃圾吧」。

事件是名叫「高雄梁朝偉」的網民早前發到討論區的，他貼出了兩張圖片，一張是展示大部分的禮物、一張是學校附帶的字條，以解釋這些禮物的含意。

根據字條上的列表，13份的禮物包括有一張彩色標籤、一條橡皮筋、一枝牙籤、一粒咖啡豆、一枝棉花棒、一小張白紙、數粒白米、一小段金色線、一個迴紋針、紙杯、一枝吸管、一小個垃圾袋、ＸＸ（該學校名）寶石。

另外，附帶的字條是由該校的校長、家長會會長、及全體師長共同署名贈予。字條的標題為「送給十三歲的你～ＸＸ（該學校名）新鮮人」，文中首先為新生作出歡迎的恭賀，然後便向眾新生解釋這些禮物的意義，

它雖平凡，但每一樣卻象徵意義非凡的訊息，當你看到這些東西時，希望能提醒你想起這些訊息。

1. 彩色標籤：你是世界獨一無二，有價值而且特殊的。

2. 橡皮筋：保持彈性，每件事情都能完成。

3. 牙籤：挑出別人長處，學習他人優點。

4. 咖啡豆：只要肯努力就會苦盡甘來。

5. 棉花棒：知錯必改便是好人。

6. 白紙：人生不要留白，隨時記錄璀璨人生。

7. 白米：一粥一飯，當思來處不易。

8. 金線：記得用友情把我們的心綁在一起。

9. 迴紋針：人生不如意十之八九，危機就是轉機。

10. 紙杯：半杯水響叮噹，切記「滿招損，謙受益」。

11. 吸管：吸取別人經驗，創新自己未來。

12. 垃圾袋：把所有苦惱全裝進垃圾袋丟掉。

13. XX寶石：用心想想，3年後的你，會是怎樣？

文末，他們更提醒同學要「隨時咀嚼這十三樣禮物，自然芳香溢齒。」

發出此文的樓主對此直言覺得誇張，更反問「怎麼會有這種新生入學禮？但似乎是真的。」不少網友見到後紛紛留下「串爆」留言，「這不是驅邪用的道具嗎」、「這是在抓周還是在辦刑事案件證物啦」、「太幽默了吧，下次這樣追女生看看」、「南部都這麼智障嗎？」；不過，也有人提到這是很出名的「高雄13寶」，有人更留言力撐學校，「不錯了啦，以前我們哪有入學禮這種東（西）」。

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責任編輯︰王明芳